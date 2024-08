Diga adeus aos problemas de internet no seu laptop graças a esta invenção da Asus

Nos últimos dias, a empresa ASUS fez uma grande aposta na inovação para o futuro das conexões sem fio com a nova linha de produtos ROG, todos compatíveis com o padrão WiFi 7. Essa tecnologia, que promete velocidades e eficiência sem precedentes, busca transformar a experiência de jogo e o uso da internet em geral.

Um dos produtos mais destacados da apresentação é o novo adaptador USB-BE92, que se propõe a ser uma solução perfeita para aqueles que desejam atualizar a conectividade de seus dispositivos sem precisar trocar o roteador. Este dispositivo, compatível com computadores Windows 10 e 11, permite alcançar velocidades de até 6.500 Mbps, o que representa um salto qualitativo em comparação com os padrões anteriores. Graças à banda de 6 GHz, este dispositivo oferece uma conexão mais estável e rápida, ideal para desfrutar de jogos online sem interrupções.

Levando a conexão com a internet para outro nível

Por outro lado, a ASUS também apresentou dois novos roteadores para jogos: o ROG Rapture GT-BE19000 e o ROG RT-BE86U. O primeiro é um modelo de alta qualidade, com um design impressionante e características de última geração. Destaca-se pela capacidade de atingir velocidades de até 11.529 Mbps na banda de 6 GHz, bem como pelo seu sistema de refrigeração avançado que garante um desempenho ótimo. Além disso, inclui a função Guest Network Pro, que permite criar uma rede privada para jogos para priorizar dispositivos e melhorar a experiência de jogo.

O ROG RT-BE86U, por sua vez, foi apresentado como uma opção de preço mais baixo para aqueles que buscam sua primeira experiência no mundo do WiFi 7. Embora não atinja as velocidades do modelo superior, oferece um desempenho mais do que suficiente para a maioria dos usuários. Seu design compacto e vertical o torna ideal para espaços reduzidos.

Com esta nova gama de produtos, a ASUS dá um passo à frente na inovação no mundo da conexão à internet. Destacando que os preços e a disponibilidade desses dispositivos na América Latina ainda são desconhecidos. No entanto, é evidente que a chegada do WiFi 7 marcará um antes e um depois no mundo das conexões sem fio, oferecendo velocidades e capacidades até então inimagináveis.