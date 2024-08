iPhone 16: todos os detalhes sobre o novo lançamento da Apple

No Teatro Steve Jobs do Apple Park, a renomada empresa convidou a imprensa e outros desenvolvedores para reservar uma data especial para o lançamento do iPhone 16, que promete, como sempre, estar na vanguarda e revolucionar o mercado de smartphones avançados em todo o mundo.

ANÚNCIO

Estes novos modelos apresentarão grandes inovações de design e novidades de hardware muito interessantes, além de funções exclusivas de software com Apple Intelligence e já têm sua data oficial de apresentação.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Quando será apresentado o iPhone 16 e que detalhes são conhecidos sobre o dispositivo?

A Apple anunciou oficialmente que a data da keynote do iPhone 16 será em 9 de setembro. Juntamente com a apresentação dos novos dispositivos iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, espera-se que a empresa da maçã mordida também apresente duas novas versões de seus AirPods 4 e lance oficialmente as atualizações de software do iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, watchOS 11 e macOS Sequoia.

Os convites para o evento da Apple mostram o logotipo da maçã com um degradê de cores em tons diferentes, que lembram as animações da Siri com Apple Intelligence. Isso, sem dúvida, é uma referência às novas funções de inteligência artificial da linha iPhone 16.

Além disso, o convite para o keynote do iPhone 16 esconde outra pista muito interessante. Sob o logo da maçã, vemos um texto que indica o seguinte: Glowtime, que em espanhol significa 'hora de brilhar', o que também pode ser uma dica de que talvez sejam mais brilhantes ou de algum tipo dessas características.

Enquanto a Apple projetou um botão Ação exclusivamente para o iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, há rumores de que o novo botão Captura estará disponível em todos os modelos do iPhone 16. Esta será uma das grandes novidades do iPhone 16, que será lançado em 9 de setembro. Este novo botão, localizado no lado direito do smartphone, será responsável por oferecer funções especiais para a câmera do iPhone 16. Não só permitirá tirar fotos e vídeos, mas também possibilitará ajustar o foco, controlar o zoom e alternar entre os diferentes modos fotográficos.