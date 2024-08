Atari 7800 retorna com uma nova versão 38 anos após o seu lançamento original

Atari faz parte da era dourada dos videogames. Lançaram seu primeiro console na década de 70, mas um de seus maiores sucessos foi o Atari 7800 que saiu em 1986. Este mesmo aparelho terá um remake ainda em 2024, 38 anos após o lançamento original de um dos aparelhos icônicos da indústria de games.

A Atari diz no slogan de lançamento do remake de sua nova versão do console, anunciada na Gamescom 2024: “Jogue como se fosse 1986″.

Os colegas do Infobae entrevistaram David Lowey, diretor de Comunicações, e Matthew Burnett, vice-presidente de Operações Estratégicas da Atari. A conversa girou em torno do Atari 7800, que tiveram a oportunidade de experimentar durante sua passagem pela convenção de videogames realizada na cidade de Colônia, Alemanha.

O diretor de Comunicações explicou ao veículo citado que a ideia do Atari 7800+ (plus) era basicamente replicar o mesmo design do console lançado em 1986. Além da mesma aparência, eles também queriam manter a mesma quantidade de elementos de conexão que o antigo aparelho tinha, para garantir a maior fidelidade possível.

Basearam-se na versão lançada para a Europa em 1987, que se destacava por ter uma faixa com as cores do arco-íris sobre o case de metal do console. Eles não mantiveram o tamanho do aparelho antigo, mas também não reduziram muito suas medidas, para manter essa essência retrô de máquinas grandes que nos lembram o VHS ou Betamax.

Também possui uma entrada para inserir cartuchos. No entanto, como vem com entrada HDMI e USB-C, os jogos podem ser incluídos através da capacidade interna do console e também podem ser conectados a qualquer smart TV.

Existem dois tipos de controles para o Atari 7800+. Primeiro, temos o CX40+, que é uma recriação do clássico controle de alavanca com um botão. Em segundo lugar, temos o CX78+ de dois botões, que possui um direcional e uma alavanca removível. Em ambos os casos, os controles são sem fio.

Os videojogos confirmados para este remake são os seguintes:

Asteroids Deluxe

A sequência de Miner 2049er Bounty Bob Strikes Back

Berzerk

Frenzy (sequência de Berzerk)

Space Duel

O conjunto completo custa US$ 170 e já pode ser pré-encomendado no site oficial da Atari.