Um novo Nintendo Direct está chegando: esta é a última informação disponível

A emoção está crescendo entre os jogadores da Nintendo, pois foi confirmado um novo Nintendo Direct para 27 de agosto. Este evento especial combinará um Nintendo Direct Partner Showcase e um Indie World, prometendo uma dose dupla de anúncios de jogos de terceiros e títulos independentes.

No entanto, os fãs da ‘grande N’ terão que conter seu entusiasmo para saber mais detalhes sobre a sucessora do Nintendo Switch: É um fato que a empresa não revelará informações sobre o Switch 2 durante este evento.

O que podemos esperar do Nintendo Direct?

Jogos independentes: O Indie World promete uma grande variedade de títulos independentes que chegarão ao Nintendo Switch. Desde aventuras em pixel até experiências narrativas imersivas, os jogadores poderão descobrir novas joias para sua biblioteca.

O Indie World promete uma grande variedade de títulos independentes que chegarão ao Nintendo Switch. Desde aventuras em pixel até experiências narrativas imersivas, os jogadores poderão descobrir novas joias para sua biblioteca. Títulos de terceiros: O Nintendo Direct Partner Showcase irá focar nos jogos desenvolvidos por estúdios externos. Poderemos ver novos títulos de franquias populares, bem como anúncios de jogos completamente novos.

O Nintendo Direct Partner Showcase irá focar nos jogos desenvolvidos por estúdios externos. Poderemos ver novos títulos de franquias populares, bem como anúncios de jogos completamente novos.

Alguns dos jogos mais populares do Nintendo Switch podem receber novas atualizações ou expansões. Datas de lançamento: As datas de lançamento de vários títulos anunciados anteriormente serão reveladas.

Por que não haverá notícias sobre o Nintendo Switch 2?

A Nintendo decidiu focar este Direct nos jogos atualmente disponíveis para o Nintendo Switch. É provável que a empresa queira aproveitar ao máximo o ciclo de vida de seu console atual antes de revelar detalhes sobre seu sucessor. Além disso, um evento separado dedicado exclusivamente ao Nintendo Switch 2 poderia gerar um impacto e expectativa maiores entre os fãs.

O que isso significa para o futuro da Nintendo?

A decisão da Nintendo de separar o anúncio do Nintendo Switch 2 do Nintendo Direct indica que a empresa está levando seu tempo para desenvolver e aprimorar seu novo console. É provável que vejamos mais notícias sobre o Switch 2 nos próximos meses ou até anos.

Entretanto, os fãs da Nintendo podem desfrutar de uma grande quantidade de novos e emocionantes jogos que chegarão ao Switch nos próximos meses. O futuro da plataforma parece promissor e, com a chegada do Nintendo Switch 2 no horizonte, os jogadores têm muito pelo que esperar.

E Worms Armageddon: Edição de Aniversário?

No meio de toda essa expectativa, também surgiu um rumor interessante: a possível chegada de Worms Armageddon: Anniversary Edition ao Nintendo Switch. Embora ainda não tenha sido confirmado oficialmente, a aparição da versão para Switch em uma classificação de Taiwan sugere que este clássico jogo de estratégia pode estar mais perto de chegar ao console híbrido.

Com um Nintendo Direct ao virar da esquina, os fãs de Worms podem ter uma agradável surpresa. No entanto, será necessário aguardar o evento para confirmar esta notícia.

A transmissão do Indie World e Nintendo Direct Partner Showcase será exclusivamente online e você poderá assistir ao vivo através do canal do YouTube da Nintendo.