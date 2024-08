Quem é o Chubby, o gato gerado por inteligência artificial que está fazendo sucesso no TikTok?

Chubby representa o potencial e as armadilhas do conteúdo gerado por IA

Se ainda não sabe quem é Chubby, continue lendo, pois estamos falando do gato que está arrasando na internet. Suas histórias acumularam milhões de visualizações e seguidores, difundindo a linha entre arte e spam, e levantando uma questão crucial: Este é o conteúdo que as pessoas realmente procuram na rede ou é apenas o que os algoritmos nos estão oferecendo?

O gato que faz a internet chorar

Existiram muitos gatos famosos na internet, desde o mal-humorado Grumpy Cat até o musical Keyboard Cat; no entanto, é possível que nenhum outro gato tenha feito tantas pessoas chorarem como Chubby.

E é que, ao contrário de outros felinos, Chubby não é real: é uma criação de IA que, com sua aparência rechonchuda e sua pelagem alaranjada, aparece em várias situações tristes ou peculiares, conquistando o coração de milhões de usuários ao redor do mundo. No TikTok, seu vídeo mais recente foi publicado pela conta @mpminds.

No entanto, Chubby não é o único: nos últimos meses, as redes sociais têm sido inundadas com conteúdo semelhante. Em março de 2024, ocorreu o caso de estranhas imagens de Jesus feitas de camarão geradas por IA se tornarem virais no Facebook, acumulando milhões de visualizações e confundindo os observadores.

Gatos e novas mídias: uma combinação perfeita

Com o surgimento da cultura dos memes online, os gatos se tornaram um tema natural para a criação de memes. Hoje, à medida que a tecnologia avançou, os amantes de animais de estimação passaram de compartilhar fotos de gatos para criá-los com IA.

A estreia de geradores de IA de uso gratuito e amplamente disponíveis, como Midjourney, ElevenLabs e DALL-E, mudou a aparência, a sensação e a paisagem da web. Ao colocar ferramentas poderosas nas mãos de qualquer pessoa com uma conexão à internet e uma quantidade suficiente de audácia, esses geradores de IA catalisaram uma rápida explosão de novos gêneros de conteúdo online.

Muitos criadores seguiram o mesmo caminho, utilizando ferramentas de IA para remisturar a cultura existente da mesma forma que outros usuários da internet fazem riffs sobre filmes, música, política e tudo o mais.

Embora o conteúdo do Chubby tenha conquistado o coração de milhões, não está isento de controvérsias. Usuários e pesquisadores têm notado um aumento no que se tornou conhecido como ‘AI slop’, conteúdo de baixa qualidade fabricado em grandes quantidades por pessoas que usam geradores de IA.

Atualmente é comum ver muitas contas publicando imagens surreais geradas por IA dezenas de vezes ao dia, acumulando centenas de milhões de curtidas e visualizações.

É arte?

A chegada de conteúdo gerado por IA também reacendeu o debate sobre o que constitui arte.

Na verdade, para alguns, a criação de vídeos de Chubby é uma forma de arte, mesmo que estejam usando uma ferramenta de IA para gerar as imagens. Isso ocorre porque, embora um gerador de imagens de IA faça a maior parte do trabalho em comparação com os esforços de um ilustrador humano, cabe aos criadores idealizar cenas e temas.

Estamos diante do futuro da internet?

Poderia o Chubby ser o futuro da internet? Talvez.

No mínimo, torna-se comovente e convincente, mas também ridículo e vazio, tudo ao mesmo tempo.