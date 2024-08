De acordo com vazamentos, o PlayStation 5 Pro será anunciado no State of Play de setembro

Desde o já distante lançamento feito pela Sony do PlayStation 5 em 2020, todos os fãs deste console não esperaram nem um dia para começar os rumores sobre uma versão Pro mais potente. Embora a Sony ainda não tenha confirmado oficialmente a existência deste novo modelo, há cada vez mais indícios que apontam para sua iminente chegada.

Recentemente, e em uma espécie de curiosidade da internet, arquivos internos do No Man’s Sky fizeram com que os rumores ganhassem força, sugerindo que o PS5 Pro é mais do que apenas um vazamento simples. Além disso, a tudo isso se soma o vazamento do renomado jornalista Jeff Grubb, que durante o programa Game Mess Mornings revelou que o lançamento do console está de fato programado para este ano.

Para completar, Grubb também mencionou a possibilidade de um State of Play no final de setembro, onde os primeiros detalhes oficiais sobre o PS5 Pro poderiam ser revelados. No entanto, o jornalista enfatizou que não se trata de um PlayStation Showcase, então a presença do console não está garantida.

A emoção entre os jogadores intensificou-se após as declarações de um desenvolvedor anônimo durante a gamescom 2024. Segundo esta fonte, sua equipe já recebeu as especificações técnicas do PS5 Pro e está trabalhando para otimizar seus jogos para aproveitar ao máximo o potencial deste novo hardware. Até mesmo é mencionado que títulos desenvolvidos com o Unreal Engine 5 poderiam experimentar um desempenho significativamente melhor no console.

Embora esses rumores ainda não tenham sido confirmados oficialmente pela Sony, certamente resultam em um panorama encorajador para os fãs do PlayStation e do mundo dos games em geral. O ressurgimento da possibilidade de ter um console mais potente e capaz, capaz de oferecer experiências de jogo ainda mais imersivas, é, sem dúvida, uma notícia muito aguardada pela comunidade gamer.