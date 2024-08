Como seria uma evacuação da Estação Espacial Internacional?

Ao contrário de um avião, onde os passageiros podem fazer um pouso de emergência em terra firme, na Estação Espacial Internacional (EEI), qualquer emergência representa um desafio único e potencialmente mortal.

E os astronautas na ISS (sigla em inglês) estão expostos a temperaturas extremas, níveis elevados de radiação e à constante ameaça de colisões com detritos espaciais. Se ocorresse uma emergência na estação, não haveria um lugar verdadeiramente seguro onde os astronautas pudessem se refugiar.

No entanto, houve vários incidentes que alertaram a tripulação, levando-os a se preparar para uma possível evacuação. Um desses incidentes ocorreu em junho deste ano, quando um satélite próximo se desintegrou, criando um campo de detritos que ameaçava colidir com a estação.

Protocolos de evacuação: um plano minuciosamente calculado

O procedimento é relativamente simples; uma vez dentro das cápsulas, os astronautas selam as escotilhas e desacoplam da ISS. As cápsulas, já equipadas com tudo o que é necessário, afastam-se da estação e começam a sua descida controlada em direção à Terra. Cada uma destas cápsulas está equipada com a sua própria fonte de energia independente e com trajes espaciais adaptados especificamente para emergências.

Em uma entrevista de 2021 com a WTSP-TV, o gerente do Programa de Tripulação Comercial da NASA, Steve Stich, explicou que, em caso de emergência, os astronautas irão imediatamente para suas respectivas cápsulas, vestirão seus trajes espaciais e ativarão os sistemas da cápsula para uma partida rápida.

Estas cápsulas permanecem acopladas à estação durante toda a missão, prontas para serem utilizadas em caso de emergência.

Preparação constante: Ensaios regulares para a segurança

Estes treinamentos incluem simulações de incêndios, falhas de sistemas e colisões com destroços, entre outros. Os astronautas praticam como evacuar a estação sob pressão, garantindo que cada membro da tripulação esteja completamente familiarizado com os procedimentos de emergência. Através desses ensaios, os astronautas refinam suas habilidades e procedimentos, o que lhes proporciona a confiança necessária para enfrentar qualquer situação crítica.

Cápsulas de escape de última geração

Cada cápsula, como a Soyuz russa ou a Dragon da SpaceX, está equipada com sistemas avançados de suporte de vida, navegação autônoma e escudos térmicos que permitem uma reentrada segura na atmosfera terrestre. Estes veículos são projetados para serem completamente autônomos, o que significa que, caso a tripulação não consiga controlar manualmente a cápsula, os sistemas a bordo podem realizar a reentrada e o pouso sem intervenção humana.

As cápsulas Dragon, por exemplo, possuem um sistema avançado de embarque que permite à tripulação deixar a estação mesmo durante o lançamento ou em órbita, se necessário. Este sistema foi testado várias vezes e provou ser uma ferramenta vital para a segurança da tripulação.

Embora até agora não tenha sido necessário realizar uma evacuação completa da ISS, incidentes passados demonstraram a importância de estar sempre preparados. À medida que a exploração espacial continua, é provável que vejamos novas inovações nas tecnologias de resgate e evacuação, garantindo que os astronautas possam continuar seu trabalho vital na fronteira final de forma segura.