Qual é o significado do emoji de cereja: não é usado para se referir à fruta somente

Os emojis tornaram-se uma espécie de novo idioma internacional para expressar todo tipo de emoções, pensamentos, sentimentos e ideias sem a necessidade de usar uma única palavra.

Se enviar um coração vermelho, um polegar para baixo ou um rosto sorridente, o seu destinatário interpretará instantaneamente e sem problemas o que está sentindo ou a querer dizer com o mesmo.

No entanto, nem todos têm um significado tão óbvio nem são usados com frequência. Além disso, com cerca de 4.000 designs diferentes aprovados pela Unicode, é difícil saber o que todos significam.

Por exemplo, o emoji de cerejas é usado em diferentes contextos pelos usuários de aplicativos de mensagens e redes sociais. Mas, afinal, o que o pictograma da fruta realmente representa?

O que significa o emoji de cerejas vermelhas🍒?

Emojipedia, a enciclopédia dos emojis, afirma que o ícone que mostra duas cerejas em vermelho intenso unidas por um longo talo verde com uma folha representa, em primeiro lugar, esta fruta fresca.

No entanto, de acordo com a chamada ‘bíblia’ dos pictogramas em seu site, o símbolo também “pode ser usado para se referir aos seios no TikTok e em outras plataformas de redes sociais”.

O Emojisblog, outra página dedicada aos emojis, afirma que o mesmo pode "simbolizar doçura e delícia, alegria e flerte, pureza e virgindade, fertilidade e crescimento, e até mesmo saúde e bem-estar".

Por sua vez, Emojis.wiki diz que as cerejas "também são usadas como um elogio ou sinônimo de atraente, bonito e quente". Vale ressaltar que as cerejas foram aprovadas pela Unicode 6.0 em 2010.

No entanto, não foi adicionado ao Emoji 1.0 até o ano de 2015. No WhatsApp, o símbolo chegou em 2017 e sofreu mudanças mínimas em relação à sua imagem desde sua inclusão no catálogo de emojis.