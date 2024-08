O emoji com os olhos lacrimejando no WhatsApp significa tristeza ou emoção intensa

O emoji com olhos marejados é um dos mais versáteis do WhatsApp

Os emojis tornaram-se uma parte fundamental da nossa comunicação diária. Estes ícones permitem-nos transmitir com maior precisão as emoções quando não estamos frente a frente, como acontece quando conversamos através das mensagens da aplicação WhatsApp.

Embora algumas pessoas os considerem frívolos, eles são muito úteis quando usados corretamente, pois nos permitem adicionar um tom mais caloroso a um texto que de outra forma poderia parecer frio. Por isso, diz-se que substituem o tom de voz, expressões ou gestos no mundo virtual.

Sua popularidade é tanta que a cada ano o catálogo de pictogramas existentes é ampliado, acumulando quase quatro mil aprovados pela Unicode. Graças a isso, existe um para praticamente qualquer coisa que queiramos expressar. No entanto, às vezes, podem nos causar dores de cabeça.

E embora nos ajudem a nos expressar melhor, devemos ter cuidado ao usá-los; especialmente quando não temos clareza sobre seu verdadeiro significado. Como acontece com muitos com o emoji com os olhos lacrimejantes. A carinha é usada com intenções diferentes pelos usuários.

Por isso, pode ser facilmente mal interpretado pelo destinatário; no entanto, o Emojipedia coleta em seu site a interpretação correta deste smiley. Quer saber qual é? Continue lendo para descobrir e poder usá-lo e entendê-lo corretamente em suas conversas.

O que significa o emoji com olhos lacrimejantes no WhatsApp?

De acordo com a enciclopédia dos emojis, o rosto amarelo com olhos grandes lacrimejantes e um sorriso é chamado precisamente de "Rosto reprimindo lágrimas" e pode representar diferentes emoções, como tristeza, raiva, vergonha, admiração e gratidão.

Emojiterra, outro site dedicado à compilação dos significados dos pictogramas, concorda que este ícone pode expressar “uma variedade de emoções como tentar se manter forte, sentir-se orgulhoso mas triste, ou estar à beira das lágrimas por felicidade ou tristeza”.

Vale ressaltar que ‘Cara contendo lágrimas’ foi aceito como parte do Unicode 14.0 e adicionado ao Emoji 14.0 em 2021. No WhatsApp, o emoji chegou em 2022 e sofreu algumas modificações bastante notáveis em relação ao seu design original desde então.