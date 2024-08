Não deixe o WhatsApp acabar com sua memória aplicando este truque infalível do próprio aplicativo

WhatsApp lidera a competição dos serviços de mensagens mais importantes do mundo. O aplicativo, que faz parte do império do Meta, se posiciona muito acima de qualquer outro com funções semelhantes.

No entanto, isso não significa que seja um aplicativo perfeito. Aqueles que o usam devem fazer certos ajustes para não permitir que o próprio aplicativo aniquile sua memória, pois cada arquivo que chega; entre mensagens de voz, fotos, vídeos, videomensagens, GIFs, adesivos e documentos, é armazenado na memória interna do celular.

Portanto, se você é daqueles que está em um ou mais grandes grupos, onde conteúdos multimídia são constantemente compartilhados, é provável que o consumo da sua memória seja muito maior do que você esperava.

Para evitar isso, vamos te contar um truque infalível para que você não permita que o WhatsApp domine a memória interna do seu celular.

O espaço na memória é vital no WhatsApp

O primeiro passo é acessar as configurações, o que você faz pressionando os três pontos na vertical localizados no canto superior direito da sua tela. Isso te levará à imagem que estamos mostrando, na qual você deve pressionar armazenamento e dados: marcamos isso em um quadrado vermelho.

WhatsApp

Depois disso, você verá a tela que aparece abaixo. Vá até a parte inferior, onde diz ‘Download Automático’. Isso fará com que cada documento compartilhado não seja baixado até que você decida pressionar e ver do que se trata a nota de voz, o vídeo ou a foto.

Conforme mostrado nas imagens abaixo, você pode usar o aplicativo tanto com dados móveis quanto com Wi-Fi. Nossa recomendação é que, se estiver com pouco espaço de armazenamento no seu celular, desmarque todas as opções. Assim, você só vai baixar os arquivos que lhe interessam, já que nos grupos costumam compartilhar muita informação que pode afetar a capacidade do seu celular.

WhatsApp

WhatsApp