Incrível! 7 sóis no céu da China: esta é a explicação científica para o espetacular fenômeno

Todos sabemos que nosso sistema solar é composto por uma única estrela: o Sol. Todos os dias o vemos nascer e se pôr, oferecendo paisagens maravilhosas que parecem ter sido pintadas pelo próprio Deus. No entanto, na tarde de 19 de agosto, um espetáculo excepcional maravilhou a China, quando não só viram o astro-rei se pondo, mas também testemunharam ‘sete sóis’ no horizonte.

Parecia uma cena do Goku, ou de um filme de ficção científica, mas era totalmente real o que os habitantes de Chengdu, capital da província chinesa de Sichuan e uma das maiores cidades do oeste da China, estavam vendo. No céu, durante o pôr do sol, eles conseguiram ver como do Sol, se desprendiam para os lados outras imagens idênticas dele, totalizando sete.

O momento mágico foi capturado em vídeo e rapidamente se tornou viral nas redes sociais. As reações foram muito diversas, pois houve aqueles que o compararam com Dragon Ball e as esferas do dragão, enquanto outros sugeriram que poderia ser um problema com a câmera usada para capturá-lo. Outros apostaram no esoterismo, no bom humor e até sugeriram que a poluição poderia ter algo a ver com isso.

“A profecia curiosa, terá um sentido místico?”, “As esferas do Dragão!”, “Uau!! Que incrível”, “Que surpreendente! Deve ter sido muito surreal ver isso”, “Agora só falta alguém dizer que é o sinal do Apocalipse”, “É o fim, confirmo que é o fim”, “Falha na matrix”, “Um fenômeno impressionante; a ciência por trás dos ‘sete sóis’ é fascinante”, “Poluição” e “Acho que alguém está com problemas de lentes na câmera”, foram algumas das opiniões dadas pelos internautas.

É possível ver 'sete sóis' no céu, e por quê?

Como era de esperar, isso gerou grande curiosidade e milhares de pessoas desejaram uma explicação para tal fenômeno, e é claro que existe. Embora para alguns possa parecer algo divino e premonitório, na realidade trata-se de um efeito óptico.

Nem todos os ‘sóis’ têm a mesma nitidez e coloração, alguns parecem mais difusos, enquanto outros não são amarelos como o principal, mas em tons avermelhados e alaranjados. O portal da ‘National Geographic’ ofereceu a explicação científica para tirar a ‘magia’. Trata-se de uma refração e parélio.

Descreveram a refração assim: “A luz solar, ou luz branca, viaja em linha reta, desde que não passe por outro meio. Quando ela encontra gotas de chuva, por exemplo, muda de direção. Isso acontece porque as gotículas de água se comportam como pequenos prismas que descompõem com a luz inicial”.

Enquanto isso, o parélio é definido como “um fenômeno óptico relacionado à refração, que cria a ilusão de que temos mais de um sol. Isso ocorre devido aos cristais de gelo presentes nas nuvens cirros. (...) Como os cristais das nuvens são hexagonais, a luz solar se decompõe e cria vários ‘sóis”.

Os especialistas indicaram que, quando ocorre, geralmente é em locais frios. Além disso, destacaram que é algo muito raro.