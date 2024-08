Estudo mostra que vídeos curtos do TikTok e YouTube aumentam o tédio das pessoas

Num mundo onde os vídeos curtos estão cada vez mais populares em plataformas como o TikTok e o YouTube Shorts, um estudo recente revelou que este tipo de conteúdo pode estar afetando negativamente a satisfação dos usuários.

A pesquisa, realizada pelo Departamento de Psicologia da Universidade de Toronto Scarborough, descobriu que o consumo contínuo de vídeos curtos pode aumentar o tédio e diminuir a sensação de satisfação geral.

O estudo, intitulado ‘Fast-Forward to Boredom: How Switching Behavior on Digital Media Makes People More Bored’, analisou mais de 1.000 participantes por meio de sete experimentos diferentes.

Durante estes experimentos, os participantes foram expostos a duas formas de consumir vídeos: assistindo a vários clipes curtos em rápida sucessão ou avançando o conteúdo, e assistindo a um único vídeo por um período prolongado de 10 minutos.

Os resultados foram claros: aqueles que se envolveram em conteúdo mais longo relataram sentir-se mais satisfeitos e menos entediados, em contraste com aqueles que optaram por consumir múltiplos vídeos curtos ou mudar constantemente de vídeo.

Fenômeno da mudança digital

Katy Y. Y. Tam, autora principal do estudo, destacou o fenômeno da ‘mudança digital’, que se refere à prática de avançar ou pular vídeos para evitar o tédio.

Segundo Tam, este comportamento, em vez de melhorar a experiência de visualização, piora ao dificultar a imersão no conteúdo.

Katy sugere que, para desfrutar plenamente dos vídeos online, é importante manter o foco no conteúdo e minimizar a constante mudança de vídeos, semelhante à experiência de desfrutar de um filme no cinema, onde a atenção sustentada gera maior prazer.

Apesar do aumento dos vídeos curtos, o conteúdo em formato longo ainda é popular nas redes sociais, com vídeos de longa duração no YouTube continuando a acumular milhões de visualizações.

No entanto, a tendência para vídeos curtos levou plataformas como o YouTube e o Twitch a seguir o exemplo do TikTok, consolidando ainda mais esse tipo de conteúdo no espaço digital.