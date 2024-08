Quer ser tão produtivo como o Bill Gates? Este é o seu truque diário para manter o cérebro ‘em forma’

Bill Gates, cofundador da Microsoft e um dos homens mais ricos e filantrópicos do mundo, tem sido, por décadas, um modelo a seguir no que diz respeito ao sucesso empresarial e à inovação tecnológica; no entanto, para além de suas conquistas no campo profissional, Gates soube manter sua agudez mental e sua capacidade de aprendizado ao longo dos anos, mesmo com uma agenda extremamente ocupada.

Numa recente entrevista, Gates revelou o segredo por trás de sua agudeza mental inabalável: uma técnica simples e antiga que ele incorporou em sua rotina diária, conhecida como ‘o palácio da memória’.

O que é o palácio da memória?

O palácio da memória é uma técnica de visualização mental usada para melhorar a memória e a retenção de informações.

Esta estratégia remonta à antiga Grécia e foi utilizada por alguns dos pensadores mais brilhantes da história, incluindo oradores e filósofos que precisavam lembrar longos discursos ou vastas quantidades de informações sem a ajuda de notas escritas.

O conceito central desta técnica é simples: ao associar a informação que se deseja lembrar com imagens mentais vívidas e locais físicos familiares, facilita-se a tarefa de recuperar essa informação posteriormente.

A contribuição de Joshua Foer

O autor Joshua Foer popularizou esta técnica em seu livro ‘Moonwalking with Einstein: A arte e a ciência de lembrar de tudo’, que se tornou uma referência obrigatória para aqueles interessados em melhorar sua memória.

Bill Gates, sendo um ávido leitor e sempre em busca de novas formas de otimizar seu desempenho, sentiu-se atraído por essa técnica e decidiu incorporá-la em sua rotina diária.

A ciência por trás da técnica

Para entender como funciona o palácio da memória, é importante conhecer alguns aspectos básicos do funcionamento do cérebro humano.

Lembremos que o cérebro tem uma capacidade limitada para lembrar informações abstratas, como números ou palavras sem contexto, mas é extremamente eficiente em lembrar imagens e lugares. Esta é a razão pela qual é mais fácil lembrar a localização de um objeto em um quarto do que um número de telefone que acabamos de ouvir.

O ‘palácio da memória’ aproveita essa capacidade inata do cérebro ao associar informações abstratas com imagens vívidas e localizações específicas dentro de um ambiente familiar.

O processo

O processo de criação de um palácio da memória envolve os seguintes passos:

Escolher um lugar familiar: O primeiro passo é selecionar um lugar que você conheça bem, como a sua casa, o escritório ou qualquer outro espaço onde se sinta confortável e que consiga visualizar facilmente. Dividir o espaço em seções: Depois de escolher o seu espaço, divida-o em diferentes seções, como quartos, corredores ou áreas específicas. Cada uma dessas seções representará uma categoria de informações que deseja lembrar. Criar imagens vívidas: Para cada elemento que deseja lembrar, crie uma imagem mental exagerada ou vívida. Essas imagens devem ser impactantes o suficiente para serem gravadas em sua memória. Associar imagens com o local: Coloque mentalmente cada uma das imagens em um local específico dentro do espaço que você escolheu. Por exemplo, você pode colocar a imagem de um leão rugindo na sala de estar se estiver tentando lembrar algo relacionado à força ou liderança. Percorrer seu palácio mentalmente: Regularmente, faça um percurso mental pelo seu palácio da memória para reforçar as conexões entre os lugares e as imagens que você criou. Esse percurso ajudará você a lembrar das informações de maneira mais eficiente.

Bill Gates: um exemplo de aplicação diária

Para Bill Gates, a implementação do palácio da memória não é apenas uma estratégia esporádica, mas sim uma parte integral de sua rotina diária. Durante a entrevista, Gates explicou como utiliza essa técnica para lembrar detalhes importantes, gerenciar suas múltiplas responsabilidades e se manter atualizado sobre as novas tendências e conhecimentos que surgem constantemente nos campos tecnológico e filantrópico.

Gates costuma usar sua própria casa como seu palácio da memória, aproveitando cada cômodo e espaço para associar informações específicas. Por exemplo, usar seu escritório em casa para lembrar dos principais projetos de sua fundação, enquanto sua sala de estar poderia ser dedicada a ideias e conceitos inovadores que ele encontrou em suas leituras diárias.

Consistência

A chave do sucesso de Gates com essa técnica está em sua consistência. Ao percorrer seu palácio da memória diariamente, Gates reforça constantemente as conexões entre as imagens e os lugares, o que lhe permite recuperar a informação com facilidade quando precisa. Essa prática diária não apenas melhora sua memória, mas também estimula sua criatividade, pois permite fazer conexões inesperadas entre diferentes conceitos e ideias.

O uso do palácio da memória por parte de Bill Gates não só traz benefícios evidentes em termos de produtividade e gestão da informação, mas também desempenha um papel crucial na preservação de sua saúde cognitiva à medida que envelhece, uma vez que a técnica estimula diferentes áreas do cérebro, contribuindo para manter ativas as funções cognitivas e prevenir o declínio mental relacionado à idade.