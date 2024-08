Presos no espaço: quem são os astronautas que ainda aguardam para retornar à Terra

O que começou como uma missão rotineira de oito dias para os astronautas Suni Williams e Butch Wilmore se transformou em uma verdadeira odisseia de mais de 60 dias (e contando) no espaço. Ambos fazem parte do primeiro teste tripulado da espaçonave Starliner da Boeing, lançada da Terra há dois meses. No entanto, devido a múltiplos problemas técnicos, seu retorno tem sido impedido, e a NASA não descarta que sua estadia no espaço se prolongue até o início de 2025.

Uma estadia prolongada

Os problemas começaram quando a nave espacial Starliner experimentou uma série de falhas mecânicas. Entre elas, foi relatado um vazamento de hélio na cápsula, o fechamento defeituoso das válvulas propulsoras e uma falha inesperada em cinco propulsores de manobra. Essas complicações deixaram os astronautas presos na Estação Espacial Internacional (EEI), sem uma data clara de retorno.

Diante desse cenário, a NASA considerou a possibilidade de estender a missão por vários meses. Embora ainda não tenha sido tomada uma decisão definitiva, a agência espacial indicou que uma resolução será tomada até meados de agosto. Caso a nave Starliner não seja considerada segura para o retorno dos astronautas, a opção de usar uma cápsula SpaceX Crew Dragon está sendo considerada como alternativa para trazer Williams e Wilmore de volta à Terra.

Uma das opções que a NASA está considerando é trazer a nave Boeing Starliner de volta vazia e atribuir aos astronautas um assento na missão Crew-9 da SpaceX. Este voo de reabastecimento e rotação de pessoal na EEI está programado para decolar em 24 de setembro e, se necessário, dois astronautas designados para essa missão seriam retirados para abrir espaço para Williams e Wilmore.

Quem são os astronautas presos?

Butch Wilmore: um veterano de combate

Barry Eugene ‘Butch’ Wilmore nasceu em 29 de dezembro de 1962 em Murfreesboro, Tennessee. Ele é bacharel em Engenharia Elétrica e possui um Mestrado em Ciências em Aviação pela Universidade do Tennessee. Wilmore tem uma vasta experiência militar, tendo atuado como piloto de testes no esquadrão F/A-18 da Marinha e participado de 21 missões de combate durante a Operação Tempestade no Deserto, Escudo no Deserto e Vigilância do Sul. Em 2009, ele completou a missão STS-129 a bordo do ônibus espacial Atlantis, que também tinha como destino a Estação Espacial Internacional (EEI).

Sunita Williams: pioneira espacial

Sunita Williams nasceu em 19 de setembro de 1965 e tem raízes em Gujarat, Índia. Formou-se em Ciências Físicas na Academia Naval dos Estados Unidos e obteve um Mestrado em Ciências em Engenharia de Gestão no Florida Institute of Technology. Com uma carreira destacada na Marinha, Williams foi piloto e instrutora de helicópteros de combate. Em 2015, estabeleceu o recorde feminino da missão mais longa no espaço, com 195 dias, um feito que mais tarde seria superado pela astronauta italiana Samantha Cristoforetti.

A vida no espaço: adaptação e desafios

Apesar de não fazerem parte da tripulação original da Expedição 71, Williams e Wilmore se integraram à equipe de sete astronautas internacionais que operam na EEI. Se a sua estadia se prolongar até 2025, como sugeriu a NASA, eles se tornarão membros de pleno direito da expedição, assumindo responsabilidades como caminhadas espaciais e a realização de experimentos científicos.

Manter-se fisicamente ativo é crucial para os astronautas, que devem realizar exercícios regularmente para evitar a perda de massa muscular e densidade óssea no espaço. A NASA tem fornecido recursos e suprimentos adequados para garantir seu bem-estar. Além disso, os astronautas encontraram tempo para entretenimento, como visto em um vídeo publicado em 26 de julho, onde ambos participaram de uma simulação de testes olímpicos na estação espacial.

Um dos desafios adicionais que enfrentam é a falta de pertences pessoais, já que a NASA decidiu retirar sua bagagem da nave para dar espaço a uma bomba destinada a consertar um vaso sanitário danificado na Estação Espacial Internacional (EEI). No entanto, um recente reabastecimento de carga pela Northrop Grumman trouxe um alívio, garantindo que não haverá escassez de suprimentos em um futuro próximo.