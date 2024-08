Os milhares de dólares que um streamer ganha no Twitch com apenas 300 espectadores: é assim que você pode fazer

Garek, um pequeno streamer do Twitch com uma média de 231 espectadores por transmissão, revelou quanto dinheiro ele ganha apesar de ter uma audiência relativamente pequena.

No seu último período de pagamento, Garek gerou US$ 4.267, dos quais US$ 1.300 vieram exclusivamente de anúncios.

Esta receita mostra que, embora o número de espectadores seja modesto em comparação com gigantes da plataforma como Ninja ou xQc, ainda é possível gerar uma quantia decente de dinheiro com uma audiência dedicada e estável.

A decisão de Garek de compartilhar seus ganhos surgiu depois de ver outros streamers, como o ex-jogador profissional de Call of Duty, Christopher 'Parasite' Duarte, ganharem quantias muito maiores devido à quantidade de anúncios que exibem durante suas transmissões.

"Parece que exibem uns dez minutos de anúncios por hora. Como diabos alguém pode concordar em exibir tantos anúncios? Literalmente, uns quinze minutos de anúncios por hora. Sei que os anúncios representam a maior parte da receita de muitas pessoas."

E continuou: “US$ 4.000 não é uma quantia pequena. É uma renda média. Os anúncios representam US$ 1.300 por mês. Estou ganhando como um salário de iniciante em uma empresa”.

"Não é uma quantidade gigantesca, mas é uma quantidade decente. Eu coloco cinco minutos de anúncios por hora, mas tenho regras e moral, então não forço isso na garganta das pessoas", concluiu.

Por exemplo, Parasite ganha cerca de US$ 20.000 por mês ao mostrar até 15 minutos de anúncios por hora. No entanto, Garek tem se mantido fiel à sua ética, limitando seus anúncios a cinco minutos por hora para não sobrecarregar seus espectadores.

Embora isso reduza sua receita potencial, o streamer prefere manter um equilíbrio entre a monetização e a experiência do espectador.

Crescimento no Twitch

Garek tem transmitido no Twitch desde 2017, acumulando um total de 56.700 seguidores. Durante este tempo, ele teve a oportunidade de fazer crescer a sua marca e a sua comunidade de forma constante.

Embora seus ganhos não se aproximem dos milhões gerados pelas maiores estrelas do Twitch, seu caso demonstra que, com dedicação e paciência, os streamers menores podem encontrar uma fonte de renda estável na plataforma.