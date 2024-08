Como funciona o projeto Strawberry da OpenAI e como fará com que a IA pense como um humano?

ARCQUIVO- O logotipo da OpenAI é apresentado em um celular com uma imagem no monitor de um computador gerado pelo modelo de conversão de texto à imagem Dall-E do ChatGPT, em 8 de dezembro de 2023, em Boston. (AP Foto/Michael Dwyer, Archivo)

O mundo da inteligência artificial é um avanço que cresce cada vez mais e a passos largos em várias frentes, com empresas líderes em tecnologia que apostam nela e buscam incorporá-la em suas aplicações para aproximá-la mais de seus usuários. Nesse mesmo sentido, a corrida para desenvolver inteligências artificiais tem se tornado cada vez mais sofisticada e levou a OpenAI, uma precursora no assunto, a explorar novos horizontes.

É assim que a IA pode evoluir

Embora alguns modelos como GPT-3 e GPT-4 tenham demonstrado um grande potencial, ainda existem limitações em sua capacidade de realizar tarefas que exigem um pensamento mais abstrato e um planejamento de longo prazo. Para superar essas barreiras que a inteligência artificial tem no momento, a OpenAI iniciou o projeto Strawberry, uma iniciativa cujo objetivo é criar um modelo capaz de navegar pela internet de forma autônoma para realizar pesquisas de maneira independente.

Com isso, abre-se uma nova discussão e proposta que levanta a grande questão que surgiu desde que a Inteligência Artificial cresceu em popularidade: até que ponto estamos dispostos a desenvolvê-la e quão possível é que possam pensar como nós? Pois Strawberry propõe responder a essa pergunta. Este salto busca alcançar isso através da implementação de inteligência artificial geral (AGI), pois busca criar modelos de linguagem que possam ser integrados em chatbots e realizar tarefas cada vez mais complexas. De acordo com a Reuters, o Strawberry poderia ser incorporado em futuras versões do ChatGPT, revolucionando a forma como interagimos com essas ferramentas.

Uma das características que os pesquisadores destacaram do Strawberry é sua capacidade de realizar ‘pesquisa profunda’. Isso significaria que o modelo evoluiria para poder explorar a internet de forma autônoma, coletar informações relevantes e sintetizá-las para fornecer respostas precisas a perguntas complexas.

Com isso, poderíamos abrir as portas para uma nova geração de assistentes virtuais capazes de resolver problemas e tomar decisões de forma mais autônoma, marcando um novo passo na evolução dessa tecnologia. Agora, resta esperar para ver se o projeto Strawberry se concretizará e descobrir até onde a Inteligência Artificial pode crescer.