WhatsApp: qual é o verdadeiro significado do emoji de 100 em vermelho (pode te surpreender)

Os emojis são atualmente reconhecidos como uma nova linguagem universal para expressar todo tipo de emoções, sentimentos e pensamentos sem precisar usar palavras no WhatsApp.

É possível enviar um polegar para cima, um rosto feliz ou um coração e o destinatário poderá facilmente interpretar como nos sentimos ou o que pensamos em uma situação específica.

No entanto, entre os mais de 3 mil designs diferentes que existem, nem todos têm um significado tão óbvio à primeira vista ou são usados com pouca frequência no mundo digital.

Este é o caso do emoji do número cem escrito em vermelho e sublinhado duas vezes para enfatizar. Se você é alguém que não sabe qual é o seu significado, continue lendo para descobrir.

O que significa o emoji vermelho 💯 no WhatsApp?

O Emojipedia, a renomada enciclopédia online dos emojis, afirma em seu site que este pictograma na verdade é chamado de "cem pontos" e "tem sua origem no número 100 escrito em um exame escolar ou em um papel para indicar uma pontuação perfeita de 100 em 100".

De acordo com a “bíblia” dos ideogramas, este ícone também é comumente usado como “abreviação de 100 %, com o mesmo significado de ‘seja realista’ ou um sentimento semelhante”. Além disso, eles afirmam que também pode ser enviado para “expressar orgulho ou aceitação” de uma ideia.

Emojiterra, outro site dedicado a compilar os significados dos emojis, concorda que este significa "uma pontuação perfeita de 100 de 100". Da mesma forma, afirma que geralmente é usado para expressar "excelência, aprovação ou para indicar que está sendo feito um esforço de 100%".

É importante destacar que cem pontos foi aceito no Unicode 6.0 em 2010, mas não foi adicionado ao Emoji 1.0 até cinco anos depois. No aplicativo de mensagens do Meta, foi adicionado em 2017.