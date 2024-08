O que significa o emoji de cobra no WhatsApp: pode representar coisas negativas e positivas

O emoji de cobra é um dos mais populares no WhatsApp

Na terceira década do século XXI, há poucas pessoas que não tenham utilizado pelo menos uma vez os emojis, essas carinhas amarelas, animais, símbolos e outros ícones com os quais expressamos sentimentos como surpresa, alegria, decepção ou tristeza em nossas conversas no WhatsApp.

ANÚNCIO

Na verdade, muitas vezes, basta enviar um simples pictograma para sintetizar tudo o que se deseja expressar. No entanto, com quase quatro mil desses desenhos disponíveis, pode ser difícil conhecer o significado de todos esses pequenos desenhos no telefone.

Clique aqui para receber as notíciais de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Alguns até são usados pelos usuários sem entender o que significam ou qual é a história por trás deles. Esse é o caso da popular serpente verde que está presente no aplicativo de mensagens do Meta e em outras plataformas sociais. Se você também não sabe o que ela representa, está no lugar certo.

E é que, a seguir, vamos explicar o verdadeiro significado deste emoji e em que situações ele é usado, para que você possa usá-lo e interpretá-lo corretamente em suas conversas.

O que significa o emoji de cobra no WhatsApp?

Emojipedia, a enciclopédia dos emojis, afirma em seu site que a serpente verde, enrolada e mostrando sua língua bifurcada "pode ser usada para vários significados metafóricos de serpente".

Assim como também para representar o animal do zodíaco chinês ou ser usado em relação a Ofiúco, considerado o décimo terceiro signo do zodíaco ocidental. Emojiterra aprofunda mais sobre isso.

ANÚNCIO

Ao contrário da Bíblia de Pictogramas, esta página afirma que a serpente representa uma variedade de coisas positivas e negativas: do perigo ou engano à cura e transformação.

No site, eles esclarecem que o significado de "Serpente", aceito como parte do Unicode 6.0 em 2010, mas adicionado cinco anos depois ao Emoji 1.0, pode mudar de acordo com o contexto.

No WhatsApp, assim como muitos outros emojis, a representação deste réptil chegou em 2017. Desde a sua inclusão, praticamente não sofreu modificações em sua aparência.