Um assinante de uma famosa streamer presenteia um dos presentes mais extravagantes que já vimos na internet

Sidney, conhecida nas redes sociais como @viperdemie, é uma jogadora de videogames na Twitch, mas também compartilha conteúdo no OnlyFans

A Internet tem uma ampla gama de opções quando se trata de criadores de conteúdo. Na rede, é possível encontrar literalmente qualquer coisa.

No entanto, não podemos deixar de nos surpreender ao ver como uma streamer americana reconhecida recebe um dos presentes mais extravagantes que já vimos, de um de seus assinantes.

A streamer Sidney, que nas redes sociais se identifica como @viperdemie, publica uma mensagem no X revelando que um dos assinantes de sua conta no Twitch lhe presenteou com um penthouse em Miami, Flórida (Estados Unidos).

Não sabemos em que área está esta propriedade, mas de acordo com o que é visto na imagem publicada pela streamer, parece ser um centro urbano de luxo. Para termos uma ideia, na famosa zona de Brickell, em Miami, os preços dos apartamentos começam a partir de US$1 milhão.

A streamer nas redes

Sidney diz que tem uma conta no Twitch onde joga videogames, mas em seu perfil nem se dá ao trabalho de colocar o link para o seu canal. Sabemos pelo Diario AS que ele tem 96 mil seguidores na plataforma mencionada anteriormente, o que nos diz que sua popularidade não está perto dos streamers mais conhecidos do mundo.

O que a torna popular em Sidney é ter uma conta na plataforma de conteúdo OnlyFans, onde costuma postar imagens artísticas e eróticas do seu corpo.

A streamer tem uma conta no X dedicada aos videogames e outra para o resto de seu conteúdo. Ela também tem um Instagram que ninguém pediu, mas que deixamos abaixo.