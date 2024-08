Os raios desencadearam toda a vida na Terra, dizem os cientistas de Harvard: "Uma das grandes perguntas sem resposta"

A comunidade científica ficou eletrizada com esta nova teoria. O início da vida na Terra pode ter sido resultado de reações químicas provocadas por raios, sugere um novo estudo de Harvard.

O autor principal, George M. Whitesides, afirmou: “A origem da vida é uma das grandes perguntas sem resposta que a química enfrenta”.

A construção da vida?

Especificamente, o que permanece em dúvida é como, há bilhões de anos, a construção da vida - os ácidos nucleicos que formam nosso DNA, proteínas e metabólitos - "surgiu espontaneamente", acrescentou o professor de biologia química.

A nova pesquisa é baseada na hipótese de que a água, os eletrólitos e os gases comuns se fundiram para criar as primeiras biomoléculas da Terra.

As teorias anteriores postulavam que um asteroide poderia ter colidido com nosso planeta e depositado as peças necessárias para o quebra-cabeça da vida, mas a teoria dos raios oferece uma hipótese muito mais clara e plausível. Os raios também poderiam ser uma fonte de gases de carbono e nitrogênio que permitiram a sobrevivência das estruturas biomoleculares.

Experimento

Para verificar isso, a equipe criou um experimento com o quarto estado da matéria, o plasma, para explorar como a luz afetava sua composição química. Foi realizado nas condições estéreis da Terra pré-histórica sem vida.

Os raios simulados de "nuvem para solo" produziram faíscas de alta energia capazes de transformar o dióxido de carbono e o nitrogênio em "compostos altamente reativos". Concretamente, o dióxido de carbono podia ser reduzido para monóxido de carbono e ácido fórmico, e o nitrogênio podia ser transformado em íons de nitrato, nitrito e amônio.

E, mais do que nos afundarmos no passado, esta nova revelação também tem potencial para futuras descobertas de vida fora da Terra.

“A autora principal, Haihui Joy Jiang, disse: ‘Foram observados raios em Júpiter e Saturno; os plasmas e a química induzida por plasma podem existir além do nosso sistema solar’.”

"No futuro, nosso sistema será útil para imitar as condições ambientais de diferentes planetas, bem como para explorar as vias de reação desencadeadas pelos raios e seus análogos."

Também pode se tornar um motor da tecnologia natural.

Importância da pesquisa

"Jiang também acrescentou: “Também nos interessa esta pesquisa sob a perspectiva de eficiência energética e respeito ao meio ambiente na produção química”."

“Estamos estudando o plasma como uma ferramenta para desenvolver novos métodos de fabricação de produtos químicos e impulsionar processos químicos ecológicos, como a produção de fertilizantes que são utilizados atualmente.”