O Google apresenta os smartphones Pixel com IA um mês antes do lançamento do novo iPhone

O Pixel 9, o modelo básico com tela de 6,3 polegadas, será vendido por um preço inicial de US$ 799, US$ 100 a mais que o modelo anterior

O Google da Alphabet apresentou uma linha de novos smartphones Pixel com integrações mais profundas de sua tecnologia de inteligência artificial enquanto se apressa para incorporar IA em seu hardware.

ANÚNCIO

O evento na sede da Alphabet em Mountain View, Califórnia, quebra uma tradição que o Google manteve com cada iteração do Pixel (seu smartphone principal lançado em outubro de 2016) de anunciar a nova versão no outono.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Anúncio do Google

O anúncio anterior é a última tentativa do Google de se manter atualizado com seus concorrentes na integração de recursos de inteligência artificial em seus produtos voltados para o consumidor e ocorre antes do lançamento planejado de um novo iPhone pela Apple em setembro.

Em junho, a Apple anunciou que os dispositivos, incluindo a sua última versão do iPhone, receberiam atualizações que incluiriam Apple Intelligence, uma série de funcionalidades generativas impulsionadas por IA dentro de aplicativos nativos, e uma integração com o ChatGPT, o chatbot desenvolvido pela OpenAI, apoiado pela Microsoft.

“Ultimamente, temos visto muitos anúncios de inteligência artificial em um curto espaço de tempo. Acredito que não queira esperar muito se é o Google”, disse o analista da IDC Linn Huang.

Novas funcionalidades

As novas integrações de IA anunciadas na terça-feira incluem uma função exclusiva do Pixel que permite aos usuários buscar informações armazenadas em capturas de tela.

ANÚNCIO

Os utilizadores do Android agora também podem usar o Gemini, o chatbot do Google, como uma sobreposição sobre outra aplicação para responder a perguntas ou gerar conteúdo.

“Houve tantas promessas, tantos próximos lançamentos e não foi demonstrada suficientemente a utilidade real da IA, por isso hoje estamos levando isso a sério”, disse Rick Osterloh, vice-presidente sênior de dispositivos e serviços do Google. “Estamos na era Gêmeos”.

Demonstrações da nova equipe

Os funcionários demonstraram várias funcionalidades novas do Gemini ao vivo, como uma função de conversação por voz, embora tenha sido necessário três tentativas e dois dispositivos para conseguir fazer com sucesso uma referência cruzada de uma imagem de um cartaz de concerto com a aplicação de calendário usando o Gemini.

O Pixel 9, o modelo base com uma tela de 6,3 polegadas, será vendido a um preço inicial de 799 dólares, 100 dólares a mais que o modelo anterior. Este modelo e o Pixel 9 Pro XL de 6,8 polegadas começarão a ser enviados no final de agosto, disse um porta-voz da empresa.

O Pixel 9 Pro, que vem com recursos adicionais como uma câmera melhor, e o Pixel 9 Pro Fold dobrável serão enviados em setembro.