Microsoft anuncia novos óculos de realidade mista voltados para entretenimento

Poucos se lembram, mas a Microsoft teve uma breve incursão no mundo dos óculos de realidade aumentada com o HoloLens. Este dispositivo teve duas versões: uma em 2015 e a segunda geração que apareceu em 2019. Ambas foram um fracasso para o gigante de Redmond, pois resultaram em demissões em massa devido ao fechamento da divisão.

Em princípio, esses óculos estavam destinados a melhorar o mundo do trabalho e, por que não, integrar-se ao Metaverso assim que estivesse incorporado aos sistemas digitais. As HoloLens tiveram uma esperança com o pedido em massa por parte do exército dos Estados Unidos, que as usou para treinar seus soldados, mas o resultado foi que causou tonturas e náuseas, segundo o El Chapuzas Informático.

Todos esses elementos nos fizeram pensar que a Microsoft já havia desistido da ideia de desenvolver óculos como esses. Por isso, é surpreendente um relatório da mídia dos Estados Unidos, de que a empresa de Redmond está se preparando para retornar ao mercado com óculos, mas focados em um público completamente diferente.

Os novos óculos da Microsoft

Ainda não se conhece o seu nome formal, pois o projeto tem o nome de código ‘Williams Bay’. Isso nos diz que ainda não estamos perto do seu lançamento, mas sim do início da sua fabricação, já que se sabe que a Microsoft pediu centenas de milhares de ecrãs micro-OLED à Samsung.

Os relatórios indicam que a Microsoft pretende destinar estes óculos de realidade aumentada para a indústria do entretenimento. Eles têm a ideia de que seja funcional para os videojogos ou consumir conteúdo de plataformas de streaming, como séries e filmes.

A ideia é executar aplicativos diretamente da nuvem que a empresa tanto promove. Isso seria feito através do Android XR, que é o novo sistema operacional apresentado pela Google, especialmente desenvolvido para óculos de realidade virtual.

Com o lançamento desses óculos, a Microsoft entra na competição com a Apple e seus Apple Vision Pro, e com a Meta e sua série de Meta Quest.