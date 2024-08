Conheça o modelo de IA com uma precisão de 98% na detecção de doenças, apenas olhando a língua

Esta tecnologia pode ser incrível! Investigadores no Iraque e na Austrália afirmam ter desenvolvido um algoritmo de computador que pode analisar a cor da língua de uma pessoa para detectar sua condição médica em tempo real, com 98% de precisão.

“Normalmente, as pessoas com diabetes têm a língua amarela; os pacientes com câncer, uma língua roxa com uma camada grossa e oleosa; e os pacientes com acidente vascular cerebral agudo apresentam uma língua vermelha com uma forma incomum”, explicou o autor principal do estudo, Ali Al-Naji, que leciona na Universidade Técnica Média de Bagdá e na Universidade do Sul da Austrália.

A língua pode fornecer um diagnóstico?

“Uma língua branca pode indicar anemia; pessoas com casos graves de COVID-19 provavelmente terão a língua de cor vermelho intenso”, continuou Al-Naji. “Uma língua de cor índigo ou violeta indica problemas vasculares, gastrointestinais ou asma”.

Al-Naji diz que o sistema de imagens que ele propõe imita a prática da medicina tradicional chinesa de examinar a língua para detectar sinais de doença.

Pesquisa

Foram usadas mais de 5.200 imagens para treinar o modelo de inteligência artificial a identificar a cor da língua e a condição correspondente. Os pesquisadores testaram com 60 imagens de línguas de dois hospitais universitários do Oriente Médio.

Os pacientes sentaram-se a cerca de 20 centímetros de um computador portátil equipado com uma câmera web, que tirou uma fotografia da língua deles. O programa conseguiu determinar a doença em quase todos os casos. As descobertas foram publicadas na revista Technologies.

O coautor do estudo, Javaan Chahl, professor da Universidade da Austrália do Sul, diz que a tecnologia eventualmente será usada para um aplicativo de smartphone que poderá diagnosticar diabetes, acidentes vasculares cerebrais, anemia, asma, problemas de fígado e vesícula biliar, COVID-19 e outras condições.

"Estes resultados confirmam que a análise computadorizada da língua é um método seguro, eficiente, fácil de usar e acessível para a detecção de doenças que apoia os métodos modernos com uma prática centenária", afirmou Chahl.

Passos a seguir

Ainda há alguns obstáculos a serem superados, incluindo a relutância do paciente em fornecer dados e os reflexos capturados pela câmera que enganam o algoritmo.

Além disso, uma revisão de cinco anos de análise de imagens de língua feita com inteligência artificial em 2023 levantou preocupações sobre os pesquisadores terem que construir seus próprios conjuntos de dados, pois não existe um conjunto de dados definitivo.

No entanto, foi descoberto que a tecnologia tinha um valor enorme para o diagnóstico e tratamento de doenças.