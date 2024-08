Como e por que desativar o Meta IA do WhatsApp?

É importante educar os usuários sobre o funcionamento e as limitações da tecnologia

Há alguns meses, o Meta atraiu todos os holofotes ao incorporar inteligência em suas redes sociais emblemáticas, como Instagram, Facebook e WhatsApp, que possuem Meta IA diretamente na área de bate-papo dos aplicativos para se integrar diretamente a ela e até mesmo comunicar como se fosse uma pessoa. Na verdade, foi incluída uma barra de bate-papo que agora inclui um botão com um design circular e colorido para que você possa interagir com mais facilidade com o assistente virtual.

ANÚNCIO

Por que desativar?

Esta nova ferramenta promete agilizar várias tarefas, mas gerou muita controvérsia entre os especialistas em inteligência artificial. Embora o conforto que o Meta AI oferece agora seja difícil de igualar devido à facilidade com que se pode acessá-lo. No entanto, isso é ofuscado pelos riscos à privacidade dos usuários. Aqueles que usam esse IA estão expondo seus dados pessoais ao Meta, o que poderia ter consequências imprevistas. Por isso, muitos recomendam desativar essa função para evitar uma possível coleta excessiva de informações.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Assim você pode desativar o Meta IA

Embora seja importante notar que não é possível eliminar completamente o Meta AI do WhatsApp, é possível desativar sua presença em suas conversas. Para fazer isso, os usuários simplesmente precisam entrar na conversa com o assistente e removê-lo. Se o Meta AI estiver em um grupo, é necessário solicitar ao administrador que o remova para parar de receber notificações e mensagens deste chatbot.