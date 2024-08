Vida em Marte: NASA descobre uma misteriosa rocha com material orgânico

O rover Perseverance, que explorado a superfície marciana desde 2021, encontrou uma rocha que poderia conter vestígios de vida microscópica em Marte.

A descoberta ocorreu no antigo vale fluvial Neretva Vallis, e a rocha (chamada de Cheyava Falls pela equipe de pesquisadores) tem sido objeto de intensos estudos desde então.

Até à data, sabe-se que a rocha contém veias de material orgânico que poderiam ser um indício de que Marte abrigou vida há bilhões de anos.

O contexto da descoberta

O rover Perseverance foi enviado a Marte como parte da missão Mars 2020 da NASA com o objetivo de procurar sinais de vida passada e coletar amostras de solo e rocha que possam revelar mais sobre a história geológica do planeta.

A NASA garante que a missão foi um sucesso retumbante e, durante todo esse tempo, o Perseverance forneceu imagens e dados sem precedentes desde a sua chegada à cratera Jezero, em fevereiro de 2021.

Como é o local da descoberta?

O vale fluvial Neretva Vallis, onde a rocha Cheyava Falls foi encontrada, é uma área que se acredita ter estado inundada de água no passado.

Esta área foi selecionada pelos cientistas devido ao seu potencial para ter abrigado vida, uma vez que a água é um elemento-chave para a vida tal como a conhecemos.

A descoberta desta rocha é mais uma prova de que Marte pode ter tido condições favoráveis para a vida em algum momento de sua história.

Análise da Cachoeira Cheyava

A equipe de cientistas que trabalha com o rover Perseverance tem analisado as veias de material orgânico encontradas em Cheyava Falls com grande interesse e assegura que, embora esses materiais orgânicos não sejam provas definitivas de vida, sua presença em uma rocha marciana é um indicador potencial de que Marte poderia ter tido alguma forma de vida microbiana no passado.

Vamos lembrar que os materiais orgânicos são compostos químicos que contêm carbono e, na Terra, a vida é baseada no carbono; no entanto, também podem ser formados por processos abióticos, o que significa que não são necessariamente resultado de atividade biológica.

A análise detalhada dessas veias é crucial para determinar se os compostos são de origem biológica ou se foram criados por processos geológicos.

Outros materiais orgânicos em Marte

Esta descoberta de material orgânico em Marte não é totalmente nova: materiais semelhantes já haviam sido detectados anteriormente em outras áreas do planeta, por missões como a do rover Curiosity. No entanto, a descoberta em Cheyava Falls é especialmente significativa devido à localização e características únicas da rocha.

O vale Neretva Vallis, em Marte, é uma região que parece ter estado em contato com a água por longos períodos de tempo. Isso, combinado com a presença de materiais orgânicos, aumenta a possibilidade de que a região tenha abrigado vida no passado.