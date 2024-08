Assim você pode ver as pessoas que te bloquearam no WhatsApp

Os utilizadores do macOS finalmente são atendidos pela Meta e a versão beta aberta do WhatsApp é lançada para este sistema operativo de desktop

Se pensarmos em mensagens instantâneas pela internet, a primeira aplicação que praticamente todo o mundo pensa é o WhatsApp, que continua a reinar no mundo com aproximadamente 2,000 milhões de usuários ativos por mês, de acordo com relatórios de 2023. Esta plataforma, propriedade do Meta, evoluiu para além das simples conversas, oferecendo atualmente um amplo catálogo de funções para facilitar a comunicação, incluindo chamadas, histórias e muitas outras funcionalidades.

Entre tantas funções que esses tipos de aplicativos diversificados têm, é possível que algumas passem despercebidas, mas isso não significa que tenham pouca funcionalidade. Uma delas é, sem dúvida, a opção de bloquear contatos, uma ferramenta útil para cortar completamente a interação com alguém, seja com pessoas que você não quer mais ter contato ou com spam de promoções indesejadas.

Se você é uma das pessoas que teve que tomar essa ação tão drástica no WhatsApp, não se preocupe, o aplicativo priorizou a preservação da privacidade do usuário, evitando notificar sobre o bloqueio. No entanto, apesar das medidas preventivas tomadas pela empresa desenvolvida por Meta, há alguns indícios que a pessoa bloqueada pode seguir.

Assim você pode descobrir se foi bloqueado

O truque pode ser feito graças às listas de transmissão implementadas pelo WhatsApp, destinadas a enviar mensagens para vários contatos e que, ao mesmo tempo, podem ser um método indireto para detectar bloqueios. Ao criar uma nova lista e adicionar os contatos em questão, aqueles que não receberem a mensagem podem ter bloqueado a pessoa que enviou a mensagem. No entanto, é importante destacar que pode gerar resultados imprecisos se, nesse momento, os contatos tiverem problemas de conexão ou tiverem silenciado as notificações de forma que o aplicativo detecte que a mensagem não foi entregue a eles.