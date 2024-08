WhatsApp: qual é o emoji correto para dizer adeus em uma conversa no aplicativo?

Desde o seu surgimento no Japão na década de noventa, os emojis tornaram-se uma parte fundamental da nossa linguagem, com os quais muitos já não sabem como comunicar adequadamente em aplicativos de mensagens e redes sociais.

Os pequenos símbolos, principalmente usados no WhatsApp, são extremamente populares no mundo todo porque nos ajudam a expressar nossas emoções, pensamentos, sentimentos e ideias de forma rápida e precisa sem a necessidade de usar palavras.

Todos os anos, novos ícones são adicionados ao catálogo de quase 4.000 emojis aprovados pela Unicode, então há um para quase tudo. No entanto, devido à ampla variedade, às vezes pode ser difícil encontrar o que precisamos.

Por exemplo, qual é o emoji para dizer adeus em uma conversa? Se você não sabe a resposta para essa pergunta, continue lendo para descobrir qual desenho no catálogo foi especificamente projetado para se despedir em conversas dentro do aplicativo da Meta.

O emoji para dizer adeus em uma conversa no WhatsApp

O emoji criado para dizer adeus no WhatsApp é o da mão com algumas linhas aos lados que simulam movimento. De acordo com a Emojipedia, o pictograma é chamado de ‘mão acenando’ e é usado para expressar ‘olá' ou ‘adeus’ em uma conversa no mundo digital.

Emojiterra, outro site dedicado à compilação dos significados desses símbolos, concorda que a mão humana levantada e em movimento ‘é comumente usada para expressar saudações ou despedidas’. Assim como para manifestar ‘abertura, amabilidade ou reconhecimento’.

A mão acenando é o emoji correto para enviar quando queremos nos despedir (Emojipedia)

Por outro lado, a ‘bíblia’ dos emojis afirma que o ícone foi aprovado como parte do Unicode 6.0 em 2010, mas não foi adicionado ao Emoji 1.0 até 2015. Enquanto isso, no WhatsApp, o mesmo só chegou alguns anos depois e sofreu alterações mínimas desde então.