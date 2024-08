TikTok também adere à tendência e integra uma nova função para se tornar ainda mais viral

O TikTok está buscando ser ainda mais viral do que já é e ampliar um pouco a quantidade de coisas que se podem fazer. Nesse sentido, deu um passo adiante rumo à consolidação como uma rede social completa ao anunciar o lançamento dos chats em grupo. Esta nova funcionalidade permitirá aos usuários compartilhar seus vídeos favoritos com até 32 pessoas de forma direta e privada, sem a necessidade de sair do aplicativo.

Como funcionam os chats em grupo no TikTok?

Para começar um chat em grupo, os usuários simplesmente precisam acessar a caixa de entrada, selecionar a opção de chat e adicionar os amigos que desejam incluir na conversa. No entanto, existem algumas restrições para garantir a segurança dos usuários, especialmente os mais jovens. Por exemplo, os adolescentes menores de 18 anos só poderão participar de um chat se pelo menos uma pessoa que eles já seguem estiver nele. Além disso, os criadores de grupos terão que aprovar manualmente os pedidos para participar.

Para tornar as conversas em grupo ainda mais divertidas e personalizadas, o TikTok introduziu a possibilidade de criar e compartilhar adesivos personalizados. Essa nova função permite aos usuários expressar sua criatividade e adicionar um toque único às suas conversas.

A segurança dos usuários sempre foi uma prioridade para o TikTok, e essa nova função não é uma exceção. Ao limitar a participação de menores de idade (a partir dos 16 anos podem participar desses grupos) e estabelecer regras claras para a criação e administração de grupos, a plataforma busca garantir um ambiente seguro e positivo para todos os seus usuários.

O TikTok concorre com os aplicativos de mensagens

Com a adição de chats em grupo, o TikTok se posiciona como uma alternativa atraente aos aplicativos de mensagens tradicionais como WhatsApp ou Messenger. Ao permitir que os usuários compartilhem vídeos, reajam a eles e mantenham conversas em tempo real, a plataforma oferece uma experiência mais imersiva e social.

Embora o TikTok chegue um pouco tarde ao jogo de mensagens em grupo, sua grande base de usuários e a popularidade de seus vídeos curtos fazem com que essa nova função seja muito promissora. É provável que muitos usuários achem mais conveniente e divertido compartilhar seus momentos favoritos do TikTok diretamente com seus amigos através da própria plataforma.

Em resumo, o lançamento dos chats em grupo representa um passo importante na evolução do TikTok, consolidando sua posição como uma rede social completa e versátil. Ao oferecer novas formas de interagir com amigos e familiares, o TikTok continua inovando e se adaptando às necessidades de seus usuários.