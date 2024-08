O dispositivo da Nokia que fará com que sua TV funcione ainda melhor do que com um Chromecast

O tempo voa e as Smart TVs, que há alguns anos pareciam ser uma invenção revolucionária, se tornaram um dos aparelhos padrão que deve estar em praticamente qualquer lar. Agora, as empresas que desenvolvem esses produtos ficaram obsoletas em alguns de seus modelos devido ao pouco suporte dado ao software com o qual se navega nelas.

Neste momento é onde entram os TV Box, pequenos dispositivos que, ao serem conectados através de uma porta HDMI, mudam a forma como você navega na sua televisão graças a uma infinidade de possibilidades. Embora existam o Chromecast e o Fire Stick, o novo produto da Nokia, como as Android TV Box, funcionam com o sistema operacional Android, que permite acessar uma ampla gama de aplicativos, jogos e serviços de streaming com processadores potentes e armazenamento suficiente para fazer você esquecer um dos principais problemas ao usar uma Smart TV: a lentidão.

Além disso, tem a vantagem de que, independentemente do ano da sua televisão, graças aos Android TV Box, qualquer pessoa pode transformar-se num centro de entretenimento capaz de reproduzir todo o tipo de conteúdo em alta definição, bem como executar jogos e controlar qualquer tipo de dispositivos domésticos inteligentes.

Ao tentar se estabelecer no mercado, eles tiveram que buscar algo distintivo e é aí que entram qualidades como a versatilidade e um preço competitivo, tornando-a uma opção atraente para todos os usuários que desejam atualizar seu sistema de entretenimento.

Destacando que este tipo de dispositivos oferecem uma qualidade particular que os torna exclusivos no mercado, pois graças à sua base no sistema operacional Android, com uma Android TV Box, sua televisão será capaz de instalar quase qualquer tipo de aplicativo disponível na Google Play e estar associada à sua conta do Google. Enquanto, por ter seu próprio hardware, oferece um desempenho superior, sem travamentos ou falhas, e outras opções que até mesmo permitirão que você baixe arquivos APK.