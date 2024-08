Chips cerebrais da Neuralink prometem ‘superpoderes’ humanos frente à inteligência artificial

Numa recente entrevista no podcast de Lex Fridman, Elon Musk deixou claro que a Neuralink, sua empresa de neurotecnologia, está desenvolvendo chips cerebrais que poderiam conceder habilidades extraordinárias aos humanos.

Segundo Musk, esses implantes não apenas prometem melhorar a saúde mental e física, mas também poderiam ser a chave para manter a supremacia humana em relação à inteligência artificial (IA).

Durante a entrevista, Musk descreveu os chips da Neuralink como uma ferramenta essencial para permitir que os seres humanos compitam com a IA avançada. Sua visão é que esses dispositivos permitirão uma integração mais profunda entre humanos e máquinas, facilitando uma simbiose que poderia equilibrar a relação entre ambos.

Em que consiste esta tecnologia?

Neuralink é uma empresa de neurotecnologia fundada por Elon Musk em 2016 com o objetivo de desenvolver interfaces cérebro-computador avançadas. Sua missão é criar dispositivos que permitam uma comunicação direta entre o cérebro humano e as máquinas, facilitando assim o tratamento de doenças neurológicas e potencialmente ampliando as capacidades cognitivas humanas.

Os chips cerebrais da Neuralink são dispositivos implantáveis projetados para interagir com o cérebro por meio de uma rede de eletrodos. Esses chips são colocados em áreas específicas do cérebro e estão equipados com uma série de eletrodos minúsculos que podem registrar a atividade neuronal e estimular regiões cerebrais com alta precisão.

De acordo com Musk, a ideia é que esses chips possam ler e escrever informações diretamente no cérebro, permitindo não apenas a recuperação de funções perdidas por doenças ou lesões, mas também a possibilidade de melhorar certas habilidades cognitivas e motoras.

Mínimamente invasivo

Um aspecto destacado da tecnologia da Neuralink é o seu foco na minimização do processo cirúrgico invasivo. Para isso, a empresa desenvolveu um robô cirúrgico especializado que é responsável por implantar os chips com alta precisão, minimizando o dano ao tecido cerebral e reduzindo o tempo de recuperação.

A tecnologia da Neuralink ainda está em fases de desenvolvimento e teste, e a empresa realizou demonstrações de suas capacidades em modelos animais, com o objetivo de avançar para ensaios clínicos em humanos no futuro próximo.

No início deste ano, a empresa realizou a primeira implantação de seu chip em um paciente humano e recentemente realizou a segunda.

A empresa planeja implantar esses dispositivos em mais dez pacientes ao longo de 2024.

Além de seu papel inicial

Em diversas ocasiões, Musk tem sido crítico sobre os possíveis riscos associados ao desenvolvimento descontrolado da IA, destacando a importância de ter um plano de segurança robusto para evitar que a tecnologia ultrapasse a humanidade.

Por isso, para o executivo, resolver problemas como danos neuronais é apenas o primeiro passo, uma vez que o objetivo final é utilizar o Neuralink para facilitar uma comunicação mais eficaz com sistemas de IA, contribuindo para uma maior segurança e controle sobre essa tecnologia emergente.

A ambição de Musk é clara: dar aos humanos ‘superpoderes’ para que possam não apenas coexistir, mas prosperar em uma era dominada pela inteligência artificial.