Até os aviões caem: os hacks em seus sistemas de GPS tiveram um aumento dramático de 400%

Um novo e grave perigo está começando a ser visto nos voos comerciais ao redor do mundo: os ataques de suplantação de GPS, que consistem em manipular os sinais de posicionamento das aeronaves, experimentaram um aumento alarmante nos últimos meses, de acordo com um recente relatório do OPS Group. Esta prática, que até pouco tempo atrás era considerada um problema localizado apenas em áreas de conflito, se espalhou para rotas comerciais, colocando em risco a segurança de milhares de passageiros.

O que é a falsificação de GPS e como afeta os voos?

A suplantação de GPS, ou ‘GPS spoofing’, é uma técnica pela qual os cibercriminosos emitem sinais falsos de GPS mais fortes do que os sinais autênticos, enganando assim os receptores GPS das aeronaves. Isso faz com que os sistemas de navegação da aeronave mostrem uma localização incorreta, o que pode ter consequências graves.

As consequências desses ataques são múltiplas: os pilotos podem perder a noção da posição real da aeronave, o que dificulta a navegação e aumenta o risco de colisões. Além disso, a alteração dos relógios internos das aeronaves pode causar problemas nos sistemas de comunicação criptografados, deixando as aeronaves incomunicáveis por períodos prolongados. Em última instância e em casos extremos, esses ataques poderiam ser usados para sequestrar aviões ou desviá-los de sua rota.

Um problema que está surgindo

De acordo com o relatório do Grupo OPS, o número de incidentes de falsificação de GPS aumentou quatro vezes no segundo trimestre de 2024, atingindo números alarmantes. As áreas mais afetadas incluem Iraque, Egito, Israel, Mar Negro, Chipre e a península da Coreia.

Os motivos por trás desses ataques são variados. Por um lado, em zonas de guerra, os ataques de spoofing de GPS são usados para confundir drones e mísseis inimigos. Por outro lado, os cibercriminosos podem usar essa técnica para cometer vários crimes, como roubo de carga ou espionagem industrial. E, em alguns casos, os ataques podem ser motivados pelo simples desejo de causar caos ou danos.

Como proteger os aviões?

Para enfrentar essa crescente ameaça, foi apontado que a indústria da aviação e os governos devem tomar medidas urgentes:

Deteção precoce: desenvolver sistemas de detecção capazes de identificar os ataques de spoofing de GPS em tempo real.

desenvolver sistemas de detecção capazes de identificar os ataques de spoofing de GPS em tempo real. Encriptação reforçada: melhorar a segurança dos sistemas de comunicação das aeronaves para evitar que sejam afetados por ataques.

melhorar a segurança dos sistemas de comunicação das aeronaves para evitar que sejam afetados por ataques. Cooperação internacional: estabelecer protocolos de cooperação internacional para compartilhar informações sobre incidentes e desenvolver soluções conjuntas.

estabelecer protocolos de cooperação internacional para compartilhar informações sobre incidentes e desenvolver soluções conjuntas. Educação das tripulações: treinar as tripulações para reconhecer os sinais de um ataque de spoofing de GPS e tomar as medidas adequadas.

A suplantação de GPS representa uma nova e séria ameaça para a segurança da aviação civil. É fundamental que a indústria e os governos trabalhem juntos para desenvolver soluções eficazes e garantir a segurança dos passageiros.