A Warner está saindo do mundo dos videogames?

Warner Bros tem se destacado por criar alguns dos melhores jogos de super-heróis da história, tornando-se uma desenvolvedora emblemática da indústria que agora está comprometida em saber se terá um futuro, pois, embora não vá desaparecer completamente, está considerando assumir um papel mais secundário e deixar as licenças de seus jogos nas mãos de outras empresas para que sejam eles que desenvolvam.

ANÚNCIO

A Warner Bros. Discovery tem um grande catálogo de franquias icônicas, como DC Comics, Harry Potter, Game of Thrones e o lendário Mortal Kombat, que continuam sendo exploradas na indústria. No entanto, como parte de uma notícia que abalou o cenário dos videogames, durante uma recente conferência com investidores, o CEO David Zaslav confirmou que a empresa está comprometida em aumentar a presença dessas propriedades no mundo dos jogos. E embora essa seja a promessa, eles destacaram que sua estratégia inclui tanto o desenvolvimento interno de jogos quanto a colaboração com estúdios externos para maximizar o potencial de suas franquias.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

De fato, de acordo com um recente relatório do Financial Times, foi confirmado que a empresa está buscando desinvestir agora em seus estúdios de jogos menores. Isso ocorre em meio a uma queda de quase 70% no valor de suas ações apenas neste ano de 2024. A intenção é reduzir as perdas e recuperar ao menos parte do investimento. Isso sugere que a divisão de jogos, apesar de seu grande potencial, não conseguiu gerar a receita esperada e se tornou um fardo financeiro para a empresa.

No entanto, e por si isso não bastasse, toda a indústria do entretenimento está enfrentando um problema financeiro, pois de acordo com o mesmo relatório, a empresa está realizando uma grande quantidade de demissões e já está considerando separar sua plataforma de streaming e estúdios cinematográficos de seus canais de notícias, como CNN e HBO.