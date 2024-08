WhatsApp: estas são as perguntas que você não deve fazer à Meta AI por sua própria segurança

O WhatsApp surpreendeu seus usuários há quase um mês, com a incorporação de uma função de inteligência artificial chamada Meta AI. É divertida, funcional e fácil de usar. É como ter Gemini, Copilot ou ChatGPT no serviço de mensagens mais utilizado em todo o mundo.

No entanto, há certas coisas que nunca deve perguntar, para preservar a sua própria segurança. A inteligência artificial, combinada com os dados do seu WhatsApp, pode ser uma combinação muito perigosa se não for usada com responsabilidade.

Os conselhos das perguntas que nunca deveria fazer a Meta AI também são válidas para outros chatbots de inteligência artificial, como o Gemini do Google, o Copilot da Microsoft e o ChatGPT da OpenAI.

Nunca faça estas perguntas à IA

Informações pessoais sensíveis: não compartilhe nem pergunte por informações pessoais como números de segurança social, senhas, detalhes bancários, etc. A IA não deve lidar com dados privados e sensíveis.

Conselhos médicos, legais ou financeiros críticos: a IA pode fornecer informações gerais, mas para aconselhamento especializado em medicina, direito ou finanças, é fundamental consultar um profissional.

Solicitações ilegais ou imorais: nunca peça à IA para realizar ou sugerir atividades ilegais, imorais ou perigosas.

Informações precisas sobre eventos muito recentes: a IA pode não estar atualizada com os eventos mais recentes ou desenvolvimentos tecnológicos. Portanto, é aconselhável buscar informações em fontes atualizadas.

Desinformação ou teorias conspiratórias: evite pedir à IA para validar ou propagar desinformação, rumores ou teorias conspiratórias.

Perguntas capciosas ou enganosas: fazer perguntas projetadas para confundir ou enganar a IA não trará valor e pode resultar em respostas incorretas ou incoerentes.

Comandos de ação no mundo real: não peça à IA para realizar ações que possam afetar o mundo real sem sua supervisão ou confirmação, como enviar e-mails, fazer compras, etc.

Vieses e preconceitos: não tente usar a IA para reforçar ou validar vieses, preconceitos ou discursos de ódio.