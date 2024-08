O próximo iPhone SE poderá contar com a Apple Intelligence

Esta funcionalidade representa um avanço significativo em comparação com as capacidades atuais da Siri, que muitas vezes é limitada pela falta de contexto em suas respostas

Embora esses modelos tenham sido inicialmente excluídos, a notícia de que a Apple Intelligence poderá chegar ao iPhone SE marca um antes e um depois na estratégia da empresa. Historicamente, não só deixavam de oferecer atualizações para vários de seus modelos, como também as funções mais avançadas da Apple eram reservadas exclusivamente para seus dispositivos de alta gama. No entanto, haverá uma mudança de 180° que integrará essa poderosa ferramenta em seu modelo mais econômico, a Apple estaria abrindo as portas da inteligência artificial para praticamente todo o seu público.

Existem dispositivos móveis criados pela Apple com preços variados e, no caso específico do iPhone SE, tem sido uma opção atraente para os usuários que procuram um dispositivo compacto e acessível, mas com a qualidade que apenas eles oferecem. O preço mais baixo no mercado é resultado de mudanças em seu design, bem como limitações no processador e capacidade em comparação com outros modelos. No entanto, isso parece que não acontecerá mais, pois com a inclusão da Apple Intelligence, a versão SE se transformaria em um dispositivo muito mais versátil e capaz, que não estará tão distante das versões de maior custo.

Ótima tecnologia ao alcance de mais usuários

Além do impacto direto nos usuários, a chegada da Apple Intelligence ao iPhone SE poderia desencadear uma nova corrida no mercado de smartphones em busca de oferecer uma maior quantidade de opções em dispositivos, mas principalmente, mais ferramentas por um custo menor. Se a Apple demonstrar que é possível oferecer funções avançadas de inteligência artificial em um dispositivo de médio alcance, outras marcas serão obrigadas a integrá-las ou, em último caso, reduzir seus preços.

O acima é uma ótima notícia que beneficiaria os consumidores, que teriam acesso a uma maior variedade de dispositivos e a um melhor preço. Além disso, poderia acelerar o desenvolvimento da inteligência artificial nos smartphones, o que abriria portas para novos aplicativos e possibilidades.