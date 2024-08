O legado de Jon McBride, pioneiro de um momento crucial na história espacial

Jon McBride nasceu em Charleston, Virgínia, em 14 de agosto de 1943, mas sempre considerou Beckley como seu verdadeiro lar. Desde cedo, McBride mostrou uma fascinação inata pela aviação, uma paixão que moldaria seu futuro.

O interesse dele por aviões começou quando, ainda criança de 3 anos, observava as aeronaves decolando e pousando no Aeroporto de Charleston do topo da montanha onde morava.

Sua carreira na aviação e na NASA

Quando atingiu a idade necessária, McBride ingressou na Marinha dos Estados Unidos, onde sua carreira como piloto decolaria de forma significativa.

Com o passar do tempo, McBride alcançou a patente de Capitão, uma conquista que por si só já seria motivo de orgulho para qualquer aviador. No entanto, ele não parou por aí: sua ambição e habilidades o levaram a ser selecionado pela NASA em 1978 como parte do Grupo 8 de astronautas, conhecido como "Os 35 novos".

A NASA atribuiu a McBride a missão STS-41-G do ônibus espacial Challenger em 1984. Esta missão, que ocorreu de 5 a 13 de outubro, marcou um marco em sua carreira e na história da Virgínia, pois McBride se tornou o primeiro cidadão do estado a voar para o espaço.

STS-41-G: Um momento crucial na história espacial

McBride, como piloto, esteve no centro desta operação histórica. O Challenger decolou do Centro Espacial Kennedy na Flórida, levando a bordo uma equipe diversificada de sete astronautas.

Durante a missão, a equipe lançou o satélite ERBS (Earth Radiation Budget Satellite), que tinha como objetivo estudar o balanço de radiação da Terra, um fator chave para compreender o clima e as mudanças ambientais.

Além disso, McBride e seus colegas realizaram uma série de experimentos no espaço que contribuíram para a expansão do conhecimento científico e tecnológico.

A vida de McBride depois da NASA

Em 1989, McBride deixou a NASA e explorou novas oportunidades no setor privado, onde trabalhou na indústria aeroespacial e no desenvolvimento de tecnologias avançadas.

O astronauta também se dedicou à educação, participando de programas e conferências onde compartilhava sua história e incentivava os jovens a perseguir seus sonhos, não importando quão inatingíveis pudessem parecer.

Batalhas pessoais: Alzheimer e câncer

De acordo com seu obituário, além de sua idade avançada, McBride sofria de duas doenças: Alzheimer e câncer, duas condições que testaram sua força; no entanto, apesar dessas dificuldades, ele sempre manteve seu espírito combativo e seu amor pela vida.

A morte de Jon McBride não é apenas uma perda para sua família e amigos, mas também para a comunidade da Virgínia e a comunidade espacial. McBride será lembrado como um pioneiro que abriu as portas do espaço para seu estado natal e para todos aqueles que sonham em explorar as estrelas.