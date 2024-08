Isto é o que sabemos sobre o novo PlayStation 6

Pode-se pensar que não passou tanto tempo, mas já se passaram 4 anos desde que o PlayStation 5 foi lançado no mercado. Parece ser um bom momento para começar a trabalhar em uma nova versão e, embora já fosse um segredo aberto, recentes vazamentos confirmaram os desejos de muitos jogadores ao redor do mundo, pois outra decisão da SONY parece estar mais próxima do que parece. Aqui estão todos os detalhes que conhecemos até agora.

ANÚNCIO

As primeiras indiretas surgiram por questões fora dos consoles. A batalha legal entre Microsoft e Sony revelou indiretamente um dado que alertou mais de um: nada mais, nada menos que o lançamento do PlayStation 6 para 2028. De acordo com documentos apresentados à CMA do Reino Unido devido a esse conflito, foi revelado que esses dois gigantes da indústria estariam trabalhando em suas respectivas sucessoras do PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Coincidência? De forma alguma, pois curiosamente o ano coincide com o ciclo de vida médio dos consoles de última geração, que normalmente é em torno de sete anos.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Para além desse dado gigantesco, tudo foi confirmado graças a uma oferta de emprego publicada pela Sony por volta de 2021, onde a empresa japonesa indicou que estava em busca de pessoal para seus escritórios em Tóquio e San Mateo. Destacando que na descrição da solicitação, ressaltava-se que essas vagas teriam o objetivo de pesquisar e desenvolver novas tecnologias que poderiam ser aplicadas em sua próxima plataforma de jogos. Com essas pistas, a indústria começa a vislumbrar um futuro em que a competição entre a Sony e a Microsoft se intensificará, oferecendo aos jogadores uma nova geração de consoles com gráficos mais realistas, maior poder de processamento e experiências de jogo ainda mais imersivas.