O momento do WeChat: como é o aplicativo de mensagens que Nicolás Maduro propôs para substituir o WhatsApp?

Nicolás Maduro declarou guerra ao WhatsApp, em uma das facetas mais estranhas que o conflito das eleições presidenciais na Venezuela nos deu. Segundo ele, decidiu “romper relações” - o que quer que isso signifique - com o aplicativo de mensagens, pois “estão sendo usados para ameaçar” militares, policiais e líderes comunitários de seu país. Por isso, estão promovendo o uso de plataformas alternativas, como o Telegram ou o WeChat.

ANÚNCIO

Nós já falamos bastante sobre o Telegram, pois é um dos aplicativos de mensagens mais competitivos globalmente, mas talvez para alguns o WeChat seja um nome relativamente desconhecido. Na verdade, a escolha deste serviço como uma alternativa ao WhatsApp não é casual.

Como é o WeChat, o aplicativo para substituir o WhatsApp?

WeChat, lançado em 2011, é um aplicativo de origem chinesa que evoluiu significativamente além de ser uma simples plataforma de mensagens instantâneas. Atualmente, oferece uma ampla gama de serviços, incluindo compartilhamento de fotos, realização de pagamentos, reservas de viagens e restaurantes, consultas médicas e até mesmo relatórios policiais.

Na essência, o WeChat combina as funcionalidades de várias aplicações ocidentais, como o Facebook, LinkedIn, Uber, Instagram, entre outras, numa única plataforma abrangente.

Mas...

No entanto, é importante destacar que o WeChat não oferece a mesma quantidade de opções fora da China como dentro de seu país de origem. Nessa nação, o WeChat Pay é amplamente aceito como forma de pagamento em várias lojas, o que contribuiu para que o aplicativo se tornasse uma das principais redes sociais no mercado global.

A maioria dos usuários do WeChat estão na China, onde tem sido uma das poucas plataformas apoiadas pelo governo, em um contexto onde muitas outras redes sociais são proibidas. De fato, a decisão de Maduro de migrar para o WeChat também levantou algumas sobrancelhas devido à conhecida supervisão que o governo chinês exerce sobre esta plataforma.

O WeChat tem a reputação de ser bastante monitorado pelas autoridades do gigante asiático, o que tem gerado preocupação entre alguns observadores sobre as possíveis implicações de segurança e privacidade que poderia ter para os usuários venezuelanos. Em um país onde a censura e o controle da informação são temas sensíveis, o uso de uma plataforma com essas características poderia ser visto como um movimento estratégico por parte do governo venezuelano.