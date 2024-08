Instagram: os passos para poder deixar comentários públicos nos stories de amigos

O Instagram busca manter-se na liderança das redes sociais com a implementação de várias funções inovadoras que facilitem o seu uso e melhorem a experiência dos seus milhões de usuários.

Uma das mais recentes é a opção de deixar comentários públicos nos stories de “amigos” na plataforma. Desta forma, os internautas podem interagir de uma forma diferente.

Queres saber exatamente sobre o que se trata e como enviar esses comentários? Continue lendo para descobrir as respostas a essas perguntas sobre a nova função do aplicativo do Meta.

O que são os comentários públicos nos stories do Instagram?

Há muito tempo, ao visualizar o story de uma conta que você segue, você tem a opção de escrever um comentário tradicional. O mesmo chega ao usuário como uma mensagem direta que apenas ele pode ver.

Agora, também há a opção de deixar um comentário público no story. O que for escrito ficará visível para todas as pessoas que veem o story no canto inferior esquerdo dela.

No entanto, não é possível escrever nos stories de todos os usuários, apenas daqueles que você segue e que te seguem de volta. Somente assim o Instagram considerará que são amigos e permitirá.

O passo a passo para deixar comentários públicos em stories do Instagram

O processo de deixar esses comentários públicos nos stories de amigos é muito simples e intuitivo. Basta seguir dois passos fáceis. A seguir, explicamos o passo a passo:

Passo 1: vá para os stories de uma conta que você segue e que te segue. Ao abrí-lo, você encontrará um botão para deixar um comentário público em forma de balão de texto ao lado da caixa para enviar uma mensagem privada.

O passo a passo para deixar comentários públicos nos stories do Instagram é muito simples | Captura de tela do Instagram (Captura de pantalla)

Passo 2 : pressione esse botão e aparecerá uma caixa para escrever o que deseja comentar. Escreva um pensamento breve e pressione a opção de enviar para que seja publicado.

Ao enviar, a mensagem que você escreveu aparecerá automaticamente no canto inferior esquerdo do storie e todos os seguidores da conta do seu amigo ou amiga poderão vê-la publicada.

Claro, você pode excluí-lo enquanto o storie estiver ativo. Basta manter o dedo pressionado sobre o comentário que você fez para que apareçam duas opções: “Mensagem” e “Eliminar”. Toque na segunda e pronto.