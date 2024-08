Como recuperar fotos apagadas no WhatsApp se você se arrependeu ou cometeu um erro

O WhatsApp se tornou um dos aplicativos mais utilizados para nos mantermos conectados. No entanto, às vezes podemos nos arrepender de ter excluído uma foto importante; por isso, é importante aprender a recuperar essas imagens, um processo que às vezes pode ser fácil e levar apenas alguns minutos.

Restaurar a partir da Galeria do telefone

A primeira opção que você deve considerar é verificar a Galeria do seu dispositivo. Ao enviar ou receber imagens através do WhatsApp, muitas vezes elas são automaticamente salvas na pasta da Galeria.

É possível recuperar imagens com aplicativos de terceiros ou cópia de backup | Pixabay (Pixabay)

Você deve ir diretamente para a pasta do WhatsApp, pois geralmente as fotos são salvas em uma pasta específica chamada "WhatsApp Images". Navegue pelas imagens e verifique se a foto que você apagou ainda está presente. Se você a deletou diretamente da galeria, pode ser que esteja na lixeira.

Recuperar a partir do backup do WhatsApp

O WhatsApp oferece a opção de fazer backups automáticos, o que pode ser uma salvação se você apagou uma foto por engano.

No entanto, primeiro você deve verificar a data da última cópia de segurança na opção "Configurações", "Conversas", "Cópia de segurança" e verificar quando foi a última cópia de segurança realizada. Se for posterior à data de recebimento da foto, o procedimento é desinstalar e reinstalar o WhatsApp.

Tenha em mente que se você tiver realizado novas conversas ou mensagens após o último backup, elas serão perdidas.

Usar aplicativos de recuperação de terceiros

Se as duas opções anteriores não funcionaram, você pode considerar o uso de aplicativos de recuperação de dados de terceiros. Existem várias aplicações no mercado que permitem recuperar fotos apagadas, embora sua eficácia possa variar.

As imagens também podem ser armazenadas na lixeira do seu telefone por 30 dias | Unsplash (Foto: Unsplash)

Baixe e instale opções variadas como DiskDigger, EaseUS MobiSaver ou Recuva, de acordo com suas características e a que mais se adequar a você.

Conecte seu dispositivo a um computador, se necessário, e selecione o tipo de arquivo que deseja recuperar. Neste caso, escolha fotografias e siga as instruções do aplicativo para iniciar a varredura. Isso pode levar vários minutos, depois de concluído, revise os arquivos encontrados e selecione as fotos que deseja recuperar.