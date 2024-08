Wikipedia e o mistério de como sobreviver na era da IA

A inteligência artificial permeia cada vez mais em nossas vidas, mudando a forma como realizamos diversas atividades, e as buscas na internet são um exemplo disso.

O grande momento que a inteligência artificial está vivendo, impulsionado por ferramentas como o ChatGPT, tem impactado fortemente em plataformas como a Wikipedia. A página conhecida por ser a enciclopédia livre, tem respondido expandindo sua equipe dedicada ao aprendizado de máquina, enquanto seu cofundador, Jimmy Wales, reconheceu isso como uma oportunidade, mas também como uma ameaça. A plataforma destacou em sua última campanha de arrecadação de fundos o papel crucial que desempenha na era da IA. No entanto, o grande crescimento dessa tecnologia também traz novos desafios. Em uma entrevista para a revista Forbes, Miguel Ángel García, membro da Wikimedia Espanha, alertou sobre a aparição de conteúdos gerados por IA, advertindo que "novos editores estão adicionando textos extensos e elaborados, algo incomum para colaboradores iniciantes na plataforma".

Sem dúvida, uma parte crucial no funcionamento da Wikipedia são seus milhares de colaboradores, e se um artigo não possui fontes confiáveis, são eles que o identificam rapidamente e decidem removê-lo para manter a veracidade da página da melhor maneira possível. Na maioria dos casos, a falta de sustentação é evidente e, nesses casos, eles o removem imediatamente.

Com eles é que eles fornecem aquele extra que uma inteligência artificial não poderia. No filtro e aprovação de informações por parte de pessoas que buscam manter na página dados previamente aprovados por eles. O curioso? Programas como Gemini e ChatGPT têm sua base em sistemas que foram treinados com o que foi feito na Wikipedia.