Por que Elon Musk tem uma relação próxima com Donald Trump?

Elon Musk e Donald Trump durante a visita do magnata à Casa Branca

A dupla entre uma das personalidades mais importantes na política americana e uma personalidade tecnológica poderia redefinir o cenário. A proximidade entre Elon Musk e Donald Trump está se tornando cada vez mais notável.

Na verdade, o dono da Tesla prometeu doar US$ 45 milhões por mês para a campanha do ex-presidente e, se cumprir, poderá se tornar o maior doador político da história dos Estados Unidos.

Aliança Musk - Trump

Ambas personalidades são conhecidas por suas vidas controversas e juntas poderiam mudar o xadrez político e tecnológico.

De acordo com as doações que fez, Musk quer que Trump seja eleito para um segundo mandato como presidente. O apoio financeiro à campanha do republicano pode ser apenas o início de uma possível amizade entre Musk e Trump.

A única coisa que poderiam ter em comum seria a ambição pela autoridade e pelos negócios.

Trump ‘queria’ eliminar os veículos elétricos

Num discurso em Milwaukee, o republicano expressou sua opinião: “Vou acabar com o mandato de veículos elétricos no primeiro dia, salvando assim a indústria automobilística americana da destruição total e poupando aos clientes milhares de dólares por carro”.

Vamos lembrar que a campanha dele está sendo financiada por empresas petrolíferas, então é normal que ele se mostre a favor dos carros a combustão interna.

Agora sim, apoia os carros elétricos

No entanto, pouco depois de receber o apoio milionário de Musk, afirmou estar ‘a favor dos carros elétricos’.

Pouco depois de receber o apoio do CEO da Tesla e proprietário da X, Donald Trump diz que agora deve apoiar os veículos elétricos.

Numa recente intervenção num comício na Geórgia, Trump disse que agora não tem outra opção senão apoiar os veículos elétricos graças ao apoio de Musk.

As forças que Musk e Trump poderiam unir

De acordo com o Yahoo Finance, Trump e Musk podem unir forças.