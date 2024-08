A NASA explica em um estudo por que os humanos não encontraram civilizações extraterrestres

A Terra faz parte de um Sistema Solar em uma galáxia que tem entre 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas. No Universo há cerca de 2 trilhões de galáxias. Algumas têm tamanhos semelhantes à Via Láctea, outras um pouco maiores e também há menores. Isso nos deixa com um número de planetas praticamente incontáveis da enorme quantidade que existe. Portanto, é normal se perguntar: onde estão os extraterrestres?

Na existência da humanidade não há registro oficial de que uma raça de outro planeta tenha vindo nos visitar. Também não há dados de que do nosso território tenhamos visto um mundo onde uma civilização como a nossa se desenvolva.

O que acontece com as criaturas de outro planeta? Por que ainda não as encontramos? A NASA publica um estudo recente no qual encontra uma resposta para esta eterna pergunta, que tem intrigado a mente dos cientistas em todo o mundo por séculos.

Os resultados apresentados pela NASA em seu estudo são análises cientificamente simples. No entanto, possuem um conceito muito complexo e de senso comum.

Energia sustentável

Partindo do pressuposto de que existem civilizações extraterrestres, a NASA explica que elas não geram nem consomem recursos de seu planeta para produzir energia.

Uma das razões pelas quais eles podem ser difíceis de detectar com telescópios do nosso ponto de vista é que suas necessidades energéticas podem ser relativamente modestas.

Naves extraterrestres

“A NASA afirmou em seu estudo publicado em seu blog em 2 de agosto de 2024 que se uma cultura, tecnologia e tamanho populacional não necessitam de grandes quantidades de energia, não seriam obrigados a construir estruturas enormes de coleta de energia estelar que pudessem ser detectadas pelos telescópios atuais ou propostos”.

"Essas estruturas, de acordo com nossa própria experiência terrestre, poderiam ser conjuntos de painéis solares que cobrissem uma parte significativa da superfície de seu planeta ou megaestruturas em órbita para aproveitar a maior parte da energia de sua estrela mãe, ambas coisas que poderíamos ser capazes de detectar a partir de nosso próprio sistema solar."

"Descobrimos que mesmo que nossa população atual de aproximadamente 8 bilhões se estabilize em 30 bilhões com um alto padrão de vida, e apenas usemos energia solar como fonte de energia, ainda usaríamos muito menos energia do que a fornecida por toda a luz solar que ilumina nosso planeta", disse Ravi Kopparapu do Centro de Voo Espacial Goddard da NASA em Greenbelt, Maryland, autor principal do artigo.

Então, é possível que suas fontes de energia sejam de baixo consumo de recursos naturais, mas ao mesmo tempo com tecnologia avançada para se desenvolver, já que tudo é obtido de sua estrela massiva.

Este estudo, além de explicar por que não encontramos extraterrestres, também é um apelo à nossa raça para mudar nossos métodos de geração de energia elétrica e combustíveis.