Relatam que a OpenAI tem uma ferramenta que detecta se um texto foi gerado com o ChatGPT

A chegada do ChatGPT ao mundo aumentou a geração de textos criados pela inteligência artificial. Embora isso possa ser uma ferramenta útil para muitas áreas de trabalho, infelizmente inundou a Internet com palavras automatizadas, que carecem do sentido que uma pessoa pode dar ao transmitir uma mensagem.

Qualquer pessoa que pesquisar na Internet encontrará várias aplicações e serviços que afirmam detectar se um texto foi escrito por uma pessoa ou por uma inteligência artificial. No entanto, não há nenhum que ofereça 100% de eficácia, nem mesmo aqueles que são com serviços de assinatura.

Fontes próximas aos meios de comunicação que estão dentro do negócio empresarial nos Estados Unidos relatam que a OpenAI tem uma ferramenta pronta que é capaz de detectar se um texto foi criado com o ChatGPT. Na verdade, os testes realizados em versões beta incluem a integração dessa função no próprio chatbot de inteligência artificial.

Os relatórios, citados numa resenha da Xataka, indicam que esta ferramenta tem uma eficácia de 99,9%.

O que estão esperando para lançá-la?

O relatório, revelado em uma nota do The Wall Street Journal, indica que dentro da OpenAI há um debate sobre se lançar essa ferramenta resultará em uma redução dramática de usuários, tanto no serviço gratuito quanto no pagamento do ChatGPT.

Caso seja ativado, pretendem colocar a ferramenta como um dos itens que aparecem à esquerda, onde se explora o ChatGPT, mas isso ainda é apenas especulação.

Uma função desse estilo destacaria a enorme quantidade de conteúdo que atualmente é publicado na Internet e nas redes sociais.

O ChatGPT, um chatbot de inteligência artificial, foi lançado online no final de 2022. Desde então, melhorou sua capacidade de fornecer respostas a ponto de estar muito perto de agir de forma semelhante a um ser humano, no tipo de texto que fornece.