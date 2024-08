O lado escuro da IA: Sam Altman e OpenAI estão manipulando e enganando as pessoas?

A inteligência artificial (IA) tem se posicionado como uma das tecnologias mais transformadoras de nosso tempo, com Sam Altman, CEO da OpenAI, emergindo como um de seus principais defensores; no entanto, nem todos elogiam Altman.

Recentemente, Gary Marcus, fundador da Geometric Intelligence, levantou sérias acusações contra Altman, sugerindo que o caminho em direção à IA que ele promove está cheio de enganos e manipulações.

Qual é o pano de fundo da história?

Em maio de 2023, Sam Altman e Gary Marcus testemunharam perante uma comissão do Senado dos Estados Unidos para discutir o impacto e a regulação da IA. Naquela época, ambos estavam unidos em seu apelo por uma legislação robusta que garantisse o desenvolvimento seguro e benéfico dessa tecnologia.

No entanto, de acordo com Marcus, o que parecia ser uma aliança genuína logo desmoronou. Em uma coluna publicada no The Guardian, Marcus expressou sua desilusão com Altman, acusando-o de enganar tanto o Senado quanto o público americano.

"Aos poucos, percebi que provavelmente tínhamos sido enganados", escreveu Marcus, que inicialmente via em Altman um aliado na causa da regulamentação da IA.

E uma das principais preocupações de Marcus é a aparente falta de transparência nas relações financeiras de Altman com a OpenAI.

A OpenAI não tem um compromisso com a segurança?

Outra crítica de Marcus se concentra no compromisso da Altman com a segurança da IA. Ele argumenta que, embora a OpenAI tenha expressado seu apoio à regulamentação, a realidade é muito mais complexa.

Por outro lado, Marcus aponta que a OpenAI pediu aos seus funcionários que assinassem acordos de confidencialidade especialmente restritivos e, para piorar, alguns ex-funcionários acusaram Altman de mentir ao Conselho Diretivo, o que levanta sérias dúvidas sobre a cultura interna da empresa e sua verdadeira transparência.

A inteligência artificial está avançando pelo caminho errado?

Marcus afirma que a IA generativa, representada por tecnologias como o ChatGPT, tem o potencial de transformar vários setores, desde a saúde até a educação e o entretenimento. No entanto, ele ressalta que seu desenvolvimento e implementação devem ser acompanhados por uma regulamentação adequada que garanta seu uso seguro e benéfico.

E enquanto Altman continua defendendo publicamente a regulação e o desenvolvimento ético da IA, as dúvidas levantadas por Marcus sugerem que há muito mais em jogo do que parece à primeira vista.

De acordo com os analistas, suas declarações não apenas lançam luz sobre possíveis incongruências nas ações de Altman, mas também levantam questões fundamentais sobre a governança da IA: