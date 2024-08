No fundo do oceano, o ‘oxigênio escuro’ desperta debates sobre seu potencial de exploração

No fundo do oceano existe o 'oxigênio escuro' e o debate sobre sua exploração já foi aberto

A comunidade científica está chocada com uma descoberta recente: a existência de ‘oxigênio escuro’ nas profundezas do oceano. Este fenômeno, onde o oxigênio é produzido na ausência de luz solar, levanta questões fundamentais sobre os ecossistemas marinhos e ameaça alterar drasticamente as negociações em torno da mineração submarina.

O oxigênio escuro é uma forma de oxigênio que não é facilmente detectável por instrumentos científicos convencionais. É importante porque pode desempenhar um papel significativo em processos biológicos e químicos que ainda não foram totalmente compreendidos.

Tradicionalmente, acreditava-se que o oxigênio era produzido apenas pela fotossíntese das plantas. No entanto, um novo estudo revelou que certos nódulos polimetálicos, ricos em minerais valiosos para a indústria tecnológica, podem estar gerando oxigênio através de um processo eletroquímico. Esta descoberta desafia nossa compreensão dos ciclos biogeoquímicos marinhos e levanta novas questões sobre a vida nas profundezas abissais.

A existência do oxigênio escuro complica ainda mais o debate sobre a mineração em águas profundas. As empresas de mineração estão interessadas em explorar esses nódulos polimetálicos para obter minerais como níquel, cobalto e manganês, essenciais para a fabricação de baterias. No entanto, a extração desses nódulos poderia ter consequências imprevisíveis para os ecossistemas marinhos, especialmente se o processo de produção de oxigênio escuro for interrompido.

A Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (ISA) está em uma encruzilhada para decidir se autoriza a mineração em águas profundas. A recente publicação do estudo sobre o oxigênio escuro intensificou os apelos por uma moratória ou pela implementação de regulamentações mais rigorosas para proteger os ecossistemas marinhos.

Um equilíbrio delicado

A demanda de minerais para a transição energética está aumentando, mas a exploração dos recursos marinhos deve ser feita de forma responsável. Os cientistas alertam que a mineração submarina pode ter impactos a longo prazo na biodiversidade, na química do oceano e no clima.

A comunidade internacional deve encontrar um equilíbrio entre a necessidade de recursos minerais e a proteção dos oceanos. É fundamental realizar pesquisas abrangentes para melhor compreender os ecossistemas das águas profundas e avaliar os riscos associados à mineração submarina.

O que vem a seguir?

A controvérsia em torno do oxigênio escuro destacou a urgência de estabelecer um quadro regulatório sólido para a mineração em águas profundas. Os países membros da ISA terão que tomar decisões difíceis nos próximos meses e anos.

À medida que se aprofundam os conhecimentos sobre os oceanos, torna-se cada vez mais evidente que esses ecossistemas são muito mais complexos e frágeis do que se pensava anteriormente. A proteção dos oceanos é uma responsabilidade global que requer a cooperação de todos os países.