Gamescom 2024 está chegando: o que sabemos sobre jogos, desenvolvedores e outras novidades?

A Gamescom 2024, o evento europeu de videogames mais importante do ano, está cada dia mais próximo. De 21 a 25 de agosto, os amantes de videogames se reunirão no centro de convenções Koelnmesse, em Colônia, Alemanha, para desfrutar das últimas novidades no mundo dos videogames.

Um evento cheio de novidades

Este ano, a Gamescom promete ser uma edição inesquecível. Com uma ampla variedade de eventos presenciais e digitais, os participantes poderão experimentar centenas de jogos antes do seu lançamento e conhecer as últimas novidades dos seus desenvolvedores favoritos.

Opening Night Live: o pontapé inicial

Como já é tradição, Geoff Keighley dará início à Gamescom com sua Opening Night Live, um evento que se tornou uma referência na indústria. Este ano, a gala acontecerá em 22 de agosto e contará com a presença de grandes nomes do setor. Entre os jogos confirmados estão:

Monster Hunter Wilds: Uma nova parcela da bem-sucedida saga de caça a monstros.

Uma nova parcela da bem-sucedida saga de caça a monstros. Sid Meier’s Civilization VII: O aguardado novo lançamento da saga de estratégia por turnos.

O aguardado novo lançamento da saga de estratégia por turnos. Kingdom Come Deliverance II: A sequela do aclamado RPG de mundo aberto.

A sequela do aclamado RPG de mundo aberto. inZOI: Um novo simulador de vida que promete ser uma alternativa ao The Sims.

Um novo simulador de vida que promete ser uma alternativa ao The Sims. Dark and Darker Mobile: A versão móvel do popular jogo de RPG de ação.

A versão móvel do popular jogo de RPG de ação. O Primeiro Berserker: Khazan: Um novo jogo de ação com uma estética viking.

Um novo jogo de ação com uma estética viking. Novo jogo da Tarsier Studios: Os criadores de Little Nightmares nos surpreenderão com um novo título.

Além disso, espera-se que empresas como NetEase Games, Bandai Namco, SEGA, Plaion e THQ Nordic tenham uma presença destacada na cerimônia de abertura.

Xbox assume o controle

O Xbox será um dos grandes protagonistas da Gamescom 2024. A Microsoft realizará três transmissões ao vivo durante os dias do evento, onde apresentará novidades de seus jogos e de terceiras empresas. Entre os títulos confirmados estão:

Starfield: Espaço Estilhaçado: Uma nova expansão para o aguardado RPG de ficção científica.

Uma nova expansão para o aguardado RPG de ficção científica. Indiana Jones e o Grande Círculo: Um novo jogo de aventura baseado na famosa saga de Indiana Jones.

Um novo jogo de aventura baseado na famosa saga de Indiana Jones. Avowed: O novo RPG de mundo aberto da Obsidian Entertainment.

O novo RPG de mundo aberto da Obsidian Entertainment. Star Wars Foras da Lei: Um novo jogo de mundo aberto ambientado no universo de Star Wars.

Além disso...

Além da Xbox, outras empresas importantes como PlayStation, Nintendo, Ubisoft e Electronic Arts também estarão presentes na Gamescom, ainda que de forma mais discreta. Espera-se que essas empresas aproveitem o evento para mostrar novos trailers ou anunciar novos projetos.

A Gamescom também será uma ótima oportunidade para descobrir novos talentos e jogos independentes. O evento terá uma seção dedicada aos indies, onde os desenvolvedores poderão mostrar suas criações a um público mais amplo. Em resumo, a Gamescom 2024 promete ser um evento cheio de novidades e surpresas. Se você é um amante de videogames, não perca este compromisso imperdível.