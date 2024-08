Uma das funcionalidades mais esperadas no Twitter chega ao X pela equipe de Elon Musk

Elon Musk, CEO do X, antigo Twitter

Elon Musk encontrou a fórmula para estar sempre na boca de todos. Depois de comprar o Twitter, uma plataforma de redes sociais para que ele depois chamou de X, o magnata se soltou fazendo postagens de todos os tipos, sem medo do nível de polêmica sobre o qual possa opinar e ferir suscetibilidades.

No entanto, apesar de sua constante intromissão em todos os assuntos, ele tem uma equipe de trabalho focada em adicionar, remover ou modificar funções que tornem o X, uma rede social amigável.

Recentemente comentou em uma de suas postagens que uma nova função muito esperada quando a rede social se chamava Twitter, agora chegará a esta nova versão da plataforma. Trata-se da edição de texto nas mensagens diretas, algo que já está implementado no Telegram, WhatsApp e Instagram.

Acontece a todos nós que enviamos uma mensagem e depois percebemos que havia um erro na redação. Outras plataformas permitiam modificá-lo, mas o X (mesmo quando era o Twitter) não.

Agora, um dos desenvolvedores da X, chamado @Enriquebrgn, postou que começariam a trabalhar nessa função, ao que Elon Musk respondeu com um braço de força.

"Ok, vamos começar a criar a funcionalidade de edição para mensagens diretas", disse o desenvolvedor, em um post que não teve tanto impacto quanto a resposta de seu chefe.

Edição de texto no X

A edição de texto no X já está disponível para postagens públicas. No entanto, esta é uma função que só está habilitada para os usuários que pagam a assinatura premium da rede social.

Quanto custam as assinaturas?

O Centro de Ajuda da X indica o seguinte em seu blog:

As assinaturas do nível Premium são pagas mensalmente ou anualmente no site, iOS ou Android. Os preços são os seguintes: