Se você foi hackeado no WhatsApp, o que fazer e como prevenir

Ser vítima de um hackeamento no WhatsApp pode ser uma experiência alarmante e gerar consequências mais do que negativas, como o roubo de identidade ou a perda de informações sensíveis, o que não afeta apenas você, mas também seus contatos, que podem ser enganados de várias maneiras. Mas, o que realmente significa ser hackeado no WhatsApp? E o que você pode fazer a respeito?

O que significa ser hackeado no WhatsApp?

Quando dizemos que alguém hackeou seu WhatsApp, geralmente estamos nos referindo a um cibercriminoso que conseguiu acessar sua conta e usá-la para enviar mensagens, fazer chamadas ou acessar suas informações pessoais. Isso geralmente acontece quando alguém obtém acesso ao seu código de verificação, o número único gerado ao instalar o WhatsApp em um novo dispositivo.

O que fazer se sua conta do WhatsApp foi hackeada?

Se você suspeitar que alguém acessou sua conta do WhatsApp, siga estes passos:

Notifique seus contatos: informe seus contatos através de outros meios (redes sociais, chamadas, etc) que sua conta foi comprometida e que não devem dar atenção a nenhuma mensagem suspeita que recebam em seu nome.

informe seus contatos através de outros meios (redes sociais, chamadas, etc) que sua conta foi comprometida e que não devem dar atenção a nenhuma mensagem suspeita que recebam em seu nome. Entre em contato pelo WhatsApp: envie um e-mail para [endereço de e-mail removido] com o assunto ‘Conta clonada/roubada’ e solicite a desativação da sua conta. Inclua o seu número de telefone com o código do país.

envie um e-mail para [endereço de e-mail removido] com o assunto ‘Conta clonada/roubada’ e solicite a desativação da sua conta. Inclua o seu número de telefone com o código do país. Encerre todas as sessões ativas: certifique-se de encerrar todas as sessões ativas do WhatsApp Web para evitar que o atacante continue tendo acesso à sua conta.

certifique-se de encerrar todas as sessões ativas do WhatsApp Web para evitar que o atacante continue tendo acesso à sua conta. Espera (se necessário): se você não configurou a verificação em duas etapas e o atacante o fez, você terá que esperar 7 dias para poder recuperar sua conta sem o código de verificação.

Como prevenir o hackeamento da sua conta do WhatsApp?

Para proteger sua conta do WhatsApp, siga estas dicas:

Ativar a verificação em duas etapas: esta função adiciona uma camada adicional de segurança ao solicitar um PIN de seis dígitos sempre que você tentar fazer login na sua conta a partir de um novo dispositivo.

esta função adiciona uma camada adicional de segurança ao solicitar um PIN de seis dígitos sempre que você tentar fazer login na sua conta a partir de um novo dispositivo. Utilize um e-mail de recuperação: associe um e-mail à sua conta do WhatsApp. Se esquecer seu PIN, você poderá recuperá-lo através deste e-mail.

associe um e-mail à sua conta do WhatsApp. Se esquecer seu PIN, você poderá recuperá-lo através deste e-mail. Não compartilhe seu código de verificação: nunca compartilhe o código de verificação com ninguém, nem mesmo com seus contatos de confiança.

nunca compartilhe o código de verificação com ninguém, nem mesmo com seus contatos de confiança. Verifique a identidade dos seus contatos: antes de responder a mensagens importantes ou realizar transações financeiras através do WhatsApp, verifique a identidade do remetente ligando por telefone.

antes de responder a mensagens importantes ou realizar transações financeiras através do WhatsApp, verifique a identidade do remetente ligando por telefone. Mantenha seu telefone seguro: use senhas fortes para proteger seu dispositivo e evite baixar aplicativos de fontes não confiáveis.

use senhas fortes para proteger seu dispositivo e evite baixar aplicativos de fontes não confiáveis. Atualize seu aplicativo: mantenha o WhatsApp atualizado para a última versão para se beneficiar das últimas correções de segurança.

Se receber mensagens que pedem informações pessoais ou financeiras, não abra nem responda. Da mesma forma, evita clicar em links que te levem a sites desconhecidos, pois podem conter malware. Além disso, conecte-se a redes Wi-Fi públicas apenas quando estritamente necessário e use uma VPN para proteger sua conexão.

Ao seguir essas dicas, você poderá proteger sua conta do WhatsApp e evitar ser vítima de cibercriminosos. Lembre-se de que a segurança de suas informações pessoais é sua responsabilidade, por isso é importante tomar medidas preventivas para se proteger.