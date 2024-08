Leonardo AI, a nova aquisição da Canva para transformar o design com inteligência artificial

A incorporação do Leonardo AI permitirá aos usuários focarem em outros aspectos de seu trabalho, trazendo maior eficiência

O Canva, a popular plataforma de design gráfico, anunciou a aquisição da startup australiana de conteúdo generativo e pesquisa Leonardo AI. Esta jogada estratégica faz parte do objetivo da plataforma de construir uma suíte de ferramentas visuais de IA de classe mundial.

Dessa forma, Canva agora terá acesso à linha de geradores de texto para imagem e texto para vídeo personalizáveis da Leonardo AI.

A Canva procura abrir espaço no campo da IA generativa?

Com a incorporação do Leonardo AI, o Canva não só fortalece sua oferta de ferramentas de design, mas também se posiciona como um jogador-chave no desenvolvimento de tecnologias de IA generativa.

No âmbito do anúncio, o cofundador da empresa, Cameron Adams, destacou que Leonardo AI continuará a desenvolver a sua plataforma web como uma oferta de produto independente, semelhante à suite de software criativo Affinity que o Canva adquiriu em março.

Além disso, a tecnologia e o modelo base Phoenix da Leonardo AI serão rapidamente integrados à suíte existente de produtos do Magic Studio da Canva, como o gerador de imagens e vídeos Magic Media.

E enquanto a aquisição da Affinity ‘ajuda’ o Canva a competir contra o software da Adobe, como o Illustrator, Photoshop e InDesign, o Leonardo.ai poderia posicioná-lo como uma alternativa aos modelos generativos de IA da Adobe, como o Firefly.

Qual é a tecnologia por trás do Leonardo AI?

Os modelos da Leonardo AI são treinados utilizando dados licenciados, sintéticos e disponíveis publicamente e/ou de código aberto. Isso soa bastante ambíguo se compararmos com a forma como a Adobe treina Firefly.

E embora o Canva tenha a oportunidade de se posicionar como uma alternativa em crescimento, deve proceder com cautela para evitar um escrutínio semelhante ao que a Adobe enfrentou por parte dos criadores que têm reservas sobre a IA generativa.

Novas funcionalidades que chegariam ao Canva

Após a aquisição da Leonardo AI, o Canva será capaz de oferecer aos seus usuários benefícios como a geração automática de conteúdo visual a partir de descrições textuais, o que poderia revolucionar a forma como designers e criadores de conteúdo trabalham.

Além disso, o fato de a tecnologia da Leonardo AI ser integrada em produtos como o Magic Media (o que permitirá aos usuários gerar imagens e vídeos de alta qualidade automaticamente) pode ser especialmente útil para profissionais de marketing e publicidade, que poderiam criar conteúdo visual atraente sem precisar investir grandes quantidades de tempo e recursos.

Além disso, a tecnologia da Leonardo AI será usada para melhorar outras ferramentas do Canva, como seu editor de vídeo e seu criador de apresentações.