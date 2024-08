Fotógrafo captura em uma imagem impressionante uma galáxia e um meteoro que passou perto de nosso planeta

Fotografar o espaço é uma possibilidade a que poucos têm acesso. Mas aqueles que conseguem deixam-nos verdadeiras obras de arte que servem aos cientistas para estudar o cosmos e aos entusiastas para compreender um pouco mais sobre o Universo.

O astrônomo de rádio e especialista em fotografia astronômica, Aman Chokshi, conseguiu capturar em uma imagem um meteorito atravessando regiões próximas à Terra.

O mais surpreendente da sua imagem, na qual é traçada uma linha da sua trajetória pelo Sistema Solar, é que parece roçar a borda de uma das galáxias vizinhas da Via Láctea. Na captura maravilhosa estelar, parece que o meteorito ia atravessar o meio do aglomerado estelar, mas este se moveu para desviar.

No entanto, tudo é uma questão de perspectiva, pois a realidade é que a galáxia identificada como M33 (Triângulo) está pelo menos a 3 milhões de anos-luz de distância do meteorito.

"A galáxia nunca esteve em perigo", escreve em uma postagem uma conta de X que sempre publica imagens de astronomia chamada @Apod.

"Por um lado, a galáxia Triângulo (M33), na foto, é muito maior do que o diminuto grão de rocha na cabeça do meteoro. Por outro lado, a galáxia está muito mais distante - neste caso a 3 milhões de anos-luz, em vez de apenas cerca de 0,0003 segundos-luz. Ainda assim, a trajetória do meteoro o levou angularmente abaixo da galáxia. Além disso, o vento na alta atmosfera terrestre afastou do meteoro o brilhante rastro de moléculas evaporativas, em projeção angular", acrescentou o site mencionado anteriormente em sua explicação.

"No entanto, o astrofotógrafo teve muita sorte em capturar tanto um meteoro quanto uma galáxia em uma única exposição, que posteriormente foi adicionada a outras duas imagens de M33 para realçar as cores da galáxia espiral. No final, o meteoro desapareceu em um segundo, mas a galáxia durará bilhões de anos", concluiu antes de mostrar a imagem que compartilhamos com vocês.